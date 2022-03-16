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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон - Тоттенхэм: обзор матча 16 марта 2022
Брайтон
16.03.2022, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
37'
К. Ромеро
57'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Тоттенхэм
90'
+2
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Кулушевски
80'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Доэрти
80'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
Замена
Я. Модер
️️️️
Й. Велтман
78'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
П. Гросс
78'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
И. Биссума
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Бентанкур
54'
Желтая карточка
К. Ромеро
Желтая карточка
Й. Велтман
45'
+1
43'
Желтая карточка
С. Регилон
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Ромеро
Пас отдал
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Н. Мопе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Якуб Модер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
25
Даффи
5
Данк
34
Велтман
10
Мак Аллистер
13
Гросс
28
Биссума
19
Троссард
7
Мач
11
Мопе
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Доэрти
3
Регилон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
13
Гросс
48
Лэмпти
48
Лэмпти
13
Гросс
34
Велтман
7
Модер
7
Модер
34
Велтман
28
Биссума
18
Уэлбек
18
Уэлбек
28
Биссума
2
Доэрти
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Доэрти
21
Кулушевски
34
Бергвейн
34
Бергвейн
21
Кулушевски
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
16
Йереми Сармиенто
АП
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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