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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 29 октября 2014
Тоттенхэм
29.10.2014, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
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0
0
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0
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