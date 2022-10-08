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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон - Тоттенхэм: обзор матча 08 октября 2022
Брайтон
08.10.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
22'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Тоттенхэм
90'
Замена
О. Скипп
️️️️
Г. Кейн
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Кайседо
89'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Й. Велтман
88'
Замена
А. Лаллана
️️️️
П. Гросс
82'
80'
Замена
И. Перишич
️️️️
Х. Сон
70'
Замена
Ришарлисон
️️️️
И. Биссума
Замена
К. Митома
️️️️
П. Эступиньян
67'
Желтая карточка
Й. Велтман
49'
31'
Желтая карточка
И. Биссума
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
18'
Желтая карточка
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Адам Лаллана
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-2-2-1
97
Санчес
2
Эступиньян
5
Данк
4
Уэбстер
34
Велтман
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
19
Троссард
7
Мач
18
Уэлбек
3-2-3-1-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Доэрти
30
Сессеньон
28
Биссума
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
9
Кейн
34
Велтман
48
Лэмпти
48
Лэмпти
34
Велтман
25
Кайседо
6
Гилмор
6
Гилмор
25
Кайседо
13
Гросс
10
Лаллана
10
Лаллана
13
Гросс
2
Эступиньян
22
Митома
22
Митома
2
Эступиньян
7
Сон
5
Перишич
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
34
Скипп
34
Скипп
9
Кейн
28
Биссума
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
28
Биссума
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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