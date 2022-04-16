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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 16 апреля 2022
Тоттенхэм
16.04.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
90'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Брайтон
90'
+5
Желтая карточка
Р. Санчес
Желтая карточка
Эмерсон
90'
+4
90'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
88'
82'
Замена
С. Мач
️️️️
Т. Лэмпти
78'
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Кайседо
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Р. Бентанкур
72'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
64'
58'
Желтая карточка
И. Биссума
46'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Мвепу
Желтая карточка
Р. Бентанкур
34'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
27'
26'
Желтая карточка
Э. Мвепу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
3
Регилон
22
Эмерсон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Сон
21
Кулушевски
9
Кейн
4-1-4-1
97
Санчес
48
Лэмпти
34
Велтман
5
Данк
17
Кукурелья
25
Кайседо
28
Биссума
13
Гросс
10
Мак Аллистер
12
Мвепу
19
Троссард
30
Бентанкур
4
Уинкс
4
Уинкс
30
Бентанкур
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
48
Лэмпти
7
Мач
7
Мач
48
Лэмпти
25
Кайседо
10
Лаллана
10
Лаллана
25
Кайседо
12
Мвепу
18
Уэлбек
18
Уэлбек
12
Мвепу
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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