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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 13 декабря 2017
Тоттенхэм
13.12.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
40'
С. Орье
88'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Брайтон
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
88'
Желтая карточка
Д. Роуз
45'
41'
Желтая карточка
А. Кноккарт
ГОЛ! 1:0!
С. Орье
Пас отдал
Г. Уинкс
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
15
Дайер
14
Вертонген
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
3-4-2-1
13
Райан
13
Бонг
5
Данк
25
Даффи
18
Скелотто
7
Каял
16
Стивенс
24
Проппер
93
Кноккарт
21
Искьердо
10
Хемед
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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