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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон - Тоттенхэм: обзор матча 05 октября 2019
Брайтон
05.10.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
3'
Н. Мопе
32'
А. Коннолли
65'
А. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Тоттенхэм
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Стивенс
90'
Желтая карточка
Л. Данк
89'
Замена
Г. Бонг
️️️️
С. Альсате
88'
Замена
И. Биссума
️️️️
А. Коннолли
80'
73'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 3:0!
А. Коннолли
Пас отдал
Л. Данк
65'
Желтая карточка
Д. Стивенс
57'
55'
Желтая карточка
Э. Дайер
46'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Т. Н'Домбеле
ГОЛ! 2:0!
А. Коннолли
32'
8'
Замена
П. Газзанига
️️️️
У. Льорис
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-4-2
13
Райан
4
Уэбстер
5
Данк
33
Берн
33
Монтойя
7
Альсате
13
Гросс
16
Стивенс
13
Муй
10
Коннолли
11
Мопе
4-2-3-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
7
Альсате
13
Бонг
13
Бонг
7
Альсате
10
Коннолли
28
Биссума
28
Биссума
10
Коннолли
16
Стивенс
39
Мюррэй
39
Мюррэй
16
Стивенс
1
Льорис
13
Газзанига
13
Газзанига
1
Льорис
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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