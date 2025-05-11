В воскресенье, 11 мая, в 14:00 в Екатеринбурге состоится матч между командами с разными турнирными задачами. «Урал» ведeт борьбу за место в пятeрке сильнейших, тогда как «Уфа» пытается оторваться от зоны вылета.
«Урал»
Команда занимает 5-е место с 50 очками. Несмотря на высокую позицию, в последних турах результатами не радует: поражения от «Балтики» и «Родины» с общей разницей мячей 4:7.
Последние матчи «Урала»:
- 04.05.25 – «Родина» – «Урал» – 3:2;
- 26.04.25 – «Урал» – «Балтика» – 2:5;
- 21.04.25 – «Торпедо» – «Урал» – 1:1.
«Уфа»
Клуб находится на 15-м месте с 32 очками. Последние два тура принесли шесть очков – минимальные победы над «Нефтехимиком» и «Шинником» (по 1:0).
Последние матчи «Уфы»:
- 04.05.25 – «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 27.04.25 – «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
- 20.04.25 – «Родина» – «Уфа» – 2:0.
Прогноз на матч «Урал» – «Уфа»
«Урал» значительно сильнее в атакующем плане, особенно дома. Несмотря на недавние осечки, мотивация сохранить место в топ-5 придаeт импульс. «Уфа» за счeт оборонительной дисциплины может упереться, но на выезде будет трудно.
Прогноз: победа «Урала». Счeт: 2:1. Коэффициент: 7.40