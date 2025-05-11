В воскресенье, 11 мая, в 14:00 в Екатеринбурге состоится матч между командами с разными турнирными задачами. «Урал» ведeт борьбу за место в пятeрке сильнейших, тогда как «Уфа» пытается оторваться от зоны вылета.

«Урал»

Команда занимает 5-е место с 50 очками. Несмотря на высокую позицию, в последних турах результатами не радует: поражения от «Балтики» и «Родины» с общей разницей мячей 4:7.

Последние матчи «Урала»:

04.05.25 – «Родина» – «Урал» – 3:2;

26.04.25 – «Урал» – «Балтика» – 2:5;

21.04.25 – «Торпедо» – «Урал» – 1:1.

«Уфа»

Клуб находится на 15-м месте с 32 очками. Последние два тура принесли шесть очков – минимальные победы над «Нефтехимиком» и «Шинником» (по 1:0).

Последние матчи «Уфы»:

04.05.25 – «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;

27.04.25 – «Уфа» – «Шинник» – 1:0;

20.04.25 – «Родина» – «Уфа» – 2:0.

Личные встречи 63% (15) 21% (5) 17% (4) 34 Забитых мячей 21 1.42 В среднем за матч 0.88 4:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 32 тур Урал 2 : 1 Уфа Россия. Первая лига, 5 тур Уфа 0 : 2 Урал Россия. Премьер-лига, 26 тур Урал 2 : 1 Уфа Россия. Премьер-лига, 10 тур Уфа 0 : 1 Урал Россия. Премьер-лига, 21 тур Урал 0 : 0 Уфа Россия. Кубок, 1/8 финала Уфа 3 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 13 тур Уфа 1 : 2 Урал Россия. Премьер-лига, 26 тур Уфа 1 : 1 Урал Россия. Премьер-лига, 1 тур Урал 3 : 2 Уфа Россия. Премьер-лига, 26 тур Уфа 4 : 1 Урал Россия. Премьер-лига, 12 тур Урал 1 : 1 Уфа Россия. Премьер-лига, 17 тур Уфа 2 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 3 тур Урал 1 : 1 Уфа Россия. Премьер-лига, 30 тур Уфа 1 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 1 тур Урал 2 : 0 Уфа Россия. Премьер-лига, 22 тур Урал 1 : 0 Уфа Россия. Премьер-лига, 8 тур Уфа 0 : 1 Урал Россия. Премьер-лига, 27 тур Урал 1 : 1 Уфа Товарищеские матчи, Урал 1 : 0 Уфа Товарищеские матчи, Урал 4 : 2 Уфа Россия. Премьер-лига, 8 тур Уфа 0 : 1 Урал Россия. ФНЛ, 30 тур Уфа 0 : 2 Урал Россия. ФНЛ, 14 тур Урал 4 : 0 Уфа Россия. Кубок, 1/32 финала Уфа 0 : 1 Урал

Прогноз на матч «Урал» – «Уфа»

«Урал» значительно сильнее в атакующем плане, особенно дома. Несмотря на недавние осечки, мотивация сохранить место в топ-5 придаeт импульс. «Уфа» за счeт оборонительной дисциплины может упереться, но на выезде будет трудно.

Прогноз: победа «Урала». Счeт: 2:1. Коэффициент: 7.40