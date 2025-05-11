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Урал - Уфа: прогноз на матч 32 тур Россия. Первая лига – 11 мая

11 мая 2025 9:12
Урал - Уфа
11 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. Первая лига, 32 тур
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7.4
победа «Урала». Счёт: 2:1
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В воскресенье, 11 мая, в 14:00 в Екатеринбурге состоится матч между командами с разными турнирными задачами. «Урал» ведeт борьбу за место в пятeрке сильнейших, тогда как «Уфа» пытается оторваться от зоны вылета.

«Урал»

Команда занимает 5-е место с 50 очками. Несмотря на высокую позицию, в последних турах результатами не радует: поражения от «Балтики» и «Родины» с общей разницей мячей 4:7.

Последние матчи «Урала»:

  • 04.05.25 – «Родина» – «Урал» – 3:2;
  • 26.04.25 – «Урал» – «Балтика» – 2:5;
  • 21.04.25 – «Торпедо» – «Урал» – 1:1.

«Уфа»

Клуб находится на 15-м месте с 32 очками. Последние два тура принесли шесть очков – минимальные победы над «Нефтехимиком» и «Шинником» (по 1:0).

Последние матчи «Уфы»:

  • 04.05.25 – «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 27.04.25 – «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
  • 20.04.25 – «Родина» – «Уфа» – 2:0.

Личные встречи
63% (15)
21% (5)
17% (4)
34
Забитых мячей
21
1.42
В среднем за матч
0.88
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 32 тур
Урал
2 : 1
11.05.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 5 тур
Уфа
0 : 2
12.08.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
2 : 1
23.04.2022
Уфа
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0 : 1
03.10.2021
Урал
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0 : 0
07.03.2021
Уфа
Россия. Кубок, 1/8 финала
Уфа
3 : 0
03.03.2021
Урал
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1 : 2
01.11.2020
Урал
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1 : 1
05.07.2020
Урал
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
3 : 2
13.07.2019
Уфа
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
4 : 1
28.04.2019
Урал
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1 : 1
27.10.2018
Уфа
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2 : 0
19.11.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1 : 1
29.07.2017
Уфа
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
1 : 0
21.05.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
2 : 0
31.07.2016
Уфа
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1 : 0
02.04.2016
Уфа
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0 : 1
14.09.2015
Урал
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1 : 1
08.05.2015
Уфа
Товарищеские матчи,
Урал
1 : 0
26.01.2015
Уфа
Товарищеские матчи,
Урал
4 : 2
26.01.2015
Уфа
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0 : 1
20.09.2014
Урал
Россия. ФНЛ, 30 тур
Уфа
0 : 2
30.04.2013
Урал
Россия. ФНЛ, 14 тур
Урал
4 : 0
02.10.2012
Уфа
Россия. Кубок, 1/32 финала
Уфа
0 : 1
02.09.2012
Урал
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Прогноз на матч «Урал» – «Уфа»

«Урал» значительно сильнее в атакующем плане, особенно дома. Несмотря на недавние осечки, мотивация сохранить место в топ-5 придаeт импульс. «Уфа» за счeт оборонительной дисциплины может упереться, но на выезде будет трудно.

Прогноз: победа «Урала». Счeт: 2:1. Коэффициент: 7.40

7.4
победа «Урала». Счёт: 2:1
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Первая лига Уфа Урал
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