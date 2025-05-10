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Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «ПСВ»: Эредивизи, 11 мая 2025

10 мая 2025 16:12
Фейеноорд - ПСВ
11 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
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7.5
Точный счет 2:2
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11 мая на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме пройдет центральная битва 32-го тура Эредивизи между «Фейеноордом» и «ПСВ». Обе команды ведут ожесточенную борьбу за серебро турнира и не собираются сбавлять обороты в концовке сезона.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» демонстрирует впечатляющую серию из 7 побед подряд и уверенно занимает 3-е место с 65 очками. Команда стабильно забивает: 15 мячей за последние 5 туров, при этом в защите действует надежно – лишь 2 пропущенных за тот же период. Лидер атак – Игор Пайшао (16 голов в 44 матчах) – регулярно доставляет неприятности соперникам. Коллектив Джон ван Бронкхорста прекрасно играет дома и мотивирован продлить победную серию, укрепив позиции в топ-3.

«ПСВ»

«ПСВ» идет на 2-й позиции с 70 очками и тоже находится в отличной форме: 4 победы подряд и лучшая атака чемпионата с 93 голами за 31 тур. В последних 5 матчах коллектив забил 15 мячей, что подтверждает высочайшую результативность. В защите «ПСВ» действует чуть менее стабильно – 5 пропущенных за последние 5 туров, но лидер нападения Рикардо Пепи (17 голов в 28 матчах) компенсирует любые огрехи обороны. «ПСВ» заряжен на борьбу за чемпионство и не намерен уступать.

Факты о командах:

«Фейеноорд»

  • Побеждает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 8 матчах подряд.
  • В среднем: 3.00 гола за матч, 0.40 пропущенных (последние 5 игр).
  • Одержал крупные победы над «Зволле» (4:0) и «Гронингеном» (4:1).

«ПСВ»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • В среднем: 3.00 гола за матч, 1.00 пропущенных (последние 5 игр).
  • Забивает в каждом из 4 последних туров.
  • Обладает самой результативной атакой лиги (93 гола).

Личные встречи
33% (12)
22% (8)
44% (16)
56
Забитых мячей
70
1.56
В среднем за матч
1.94
4:0
Крупнейшая победа
10:0
Самый результативный матч:  10:0
Самая крупная ничья:  4:4
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
2 : 3
11.05.2025
ПСВ
Нидерланды. Кубок, 1/4 финала
ПСВ
2 : 0
05.02.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 0
22.12.2024
Фейеноорд
Суперкубок Нидерландов, Финал
ПСВ
4 : 4
04.08.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
ПСВ
2 : 2
03.03.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 2
03.12.2023
ПСВ
Суперкубок Нидерландов, Финал
Фейеноорд
0 : 1
04.08.2023
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
2 : 2
05.02.2023
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
4 : 3
18.09.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
2 : 2
08.05.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 5 тур
ПСВ
0 : 4
19.09.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 26 тур
ПСВ
1 : 1
14.03.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
3 : 1
31.01.2021
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
1 : 1
01.03.2020
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
3 : 1
15.12.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
1 : 1
24.02.2019
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
2 : 1
02.12.2018
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Фейеноорд
1 : 3
25.02.2018
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 5 тур
ПСВ
1 : 0
17.09.2017
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
2 : 1
26.02.2017
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
0 : 1
18.09.2016
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фейеноорд
0 : 2
17.01.2016
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 4 тур
ПСВ
3 : 1
30.08.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
2 : 1
22.03.2015
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 3
17.12.2014
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
0 : 2
13.04.2014
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
3 : 1
01.12.2013
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
2 : 1
24.02.2013
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
3 : 0
23.09.2012
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
3 : 2
26.02.2012
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
2 : 0
04.12.2011
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
3 : 1
24.04.2011
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
10 : 0
24.10.2010
Фейеноорд
Чемпионат Голландии, 31 тур
ПСВ
0 : 0
11.04.2010
Фейеноорд
Чемпионат Голландии, 7 тур
Фейеноорд
1 : 3
20.09.2009
ПСВ
Суперкубок Голландии, Финал
ПСВ
2 : 0
23.08.2008
Фейеноорд
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Прогноз на матч «Фейеноорд» – «ПСВ»

Обе команды подходят к матчу в потрясающей форме и показывают высокий уровень результативности. «Фейеноорд» впечатляет надежностью в обороне и уверенностью дома, тогда как «ПСВ» продолжает демонстрировать феноменальную результативность, особенно в атаке. Противостояние обещает быть упорным и зрелищным с голами с обеих сторон. Важно отметить, что «ПСВ» чуть мощнее по составу и имеет хорошую статистику последних встреч против «Фейеноорда».

Прогноз на точный счет: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:2 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «ПСВ» больше 1.5 – коэффициент 1.80

7.5
Точный счет 2:2
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Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Фейеноорд
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