11 мая на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме пройдет центральная битва 32-го тура Эредивизи между «Фейеноордом» и «ПСВ». Обе команды ведут ожесточенную борьбу за серебро турнира и не собираются сбавлять обороты в концовке сезона.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» демонстрирует впечатляющую серию из 7 побед подряд и уверенно занимает 3-е место с 65 очками. Команда стабильно забивает: 15 мячей за последние 5 туров, при этом в защите действует надежно – лишь 2 пропущенных за тот же период. Лидер атак – Игор Пайшао (16 голов в 44 матчах) – регулярно доставляет неприятности соперникам. Коллектив Джон ван Бронкхорста прекрасно играет дома и мотивирован продлить победную серию, укрепив позиции в топ-3.

«ПСВ»

«ПСВ» идет на 2-й позиции с 70 очками и тоже находится в отличной форме: 4 победы подряд и лучшая атака чемпионата с 93 голами за 31 тур. В последних 5 матчах коллектив забил 15 мячей, что подтверждает высочайшую результативность. В защите «ПСВ» действует чуть менее стабильно – 5 пропущенных за последние 5 туров, но лидер нападения Рикардо Пепи (17 голов в 28 матчах) компенсирует любые огрехи обороны. «ПСВ» заряжен на борьбу за чемпионство и не намерен уступать.

Факты о командах:

«Фейеноорд»

Побеждает в 7 последних матчах.

Забивает в 8 матчах подряд.

В среднем: 3.00 гола за матч, 0.40 пропущенных (последние 5 игр).

Одержал крупные победы над «Зволле» (4:0) и «Гронингеном» (4:1).

«ПСВ»

Побеждает в 4 последних матчах.

В среднем: 3.00 гола за матч, 1.00 пропущенных (последние 5 игр).

Забивает в каждом из 4 последних туров.

Обладает самой результативной атакой лиги (93 гола).

Личные встречи 33% (12) 22% (8) 44% (16) 56 Забитых мячей 70 1.56 В среднем за матч 1.94 4:0 Крупнейшая победа 10:0 Самый результативный матч: 10:0 Самая крупная ничья: 4:4 Нидерланды. Эредивизие, 32 тур Фейеноорд 2 : 3 ПСВ Нидерланды. Кубок, 1/4 финала ПСВ 2 : 0 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 17 тур ПСВ 3 : 0 Фейеноорд Суперкубок Нидерландов, Финал ПСВ 4 : 4 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 24 тур ПСВ 2 : 2 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 14 тур Фейеноорд 1 : 2 ПСВ Суперкубок Нидерландов, Финал Фейеноорд 0 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 20 тур Фейеноорд 2 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 7 тур ПСВ 4 : 3 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 32 тур Фейеноорд 2 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 5 тур ПСВ 0 : 4 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 26 тур ПСВ 1 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 20 тур Фейеноорд 3 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 25 тур ПСВ 1 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 17 тур Фейеноорд 3 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 23 тур ПСВ 1 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 14 тур Фейеноорд 2 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 25 тур Фейеноорд 1 : 3 ПСВ Голландия. Эредивизие, 5 тур ПСВ 1 : 0 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 24 тур Фейеноорд 2 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 6 тур ПСВ 0 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 18 тур Фейеноорд 0 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 4 тур ПСВ 3 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 28 тур Фейеноорд 2 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 14 тур ПСВ 4 : 3 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 32 тур ПСВ 0 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 15 тур Фейеноорд 3 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 24 тур Фейеноорд 2 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 6 тур ПСВ 3 : 0 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 23 тур ПСВ 3 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 15 тур Фейеноорд 2 : 0 ПСВ Голландия. Эредивизие, 32 тур Фейеноорд 3 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 10 тур ПСВ 10 : 0 Фейеноорд Чемпионат Голландии, 31 тур ПСВ 0 : 0 Фейеноорд Чемпионат Голландии, 7 тур Фейеноорд 1 : 3 ПСВ Суперкубок Голландии, Финал ПСВ 2 : 0 Фейеноорд

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «ПСВ»

Обе команды подходят к матчу в потрясающей форме и показывают высокий уровень результативности. «Фейеноорд» впечатляет надежностью в обороне и уверенностью дома, тогда как «ПСВ» продолжает демонстрировать феноменальную результативность, особенно в атаке. Противостояние обещает быть упорным и зрелищным с голами с обеих сторон. Важно отметить, что «ПСВ» чуть мощнее по составу и имеет хорошую статистику последних встреч против «Фейеноорда».

Прогноз на точный счет: 2:2.

Рекомендованные ставки: