11 мая на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме пройдет центральная битва 32-го тура Эредивизи между «Фейеноордом» и «ПСВ». Обе команды ведут ожесточенную борьбу за серебро турнира и не собираются сбавлять обороты в концовке сезона.
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» демонстрирует впечатляющую серию из 7 побед подряд и уверенно занимает 3-е место с 65 очками. Команда стабильно забивает: 15 мячей за последние 5 туров, при этом в защите действует надежно – лишь 2 пропущенных за тот же период. Лидер атак – Игор Пайшао (16 голов в 44 матчах) – регулярно доставляет неприятности соперникам. Коллектив Джон ван Бронкхорста прекрасно играет дома и мотивирован продлить победную серию, укрепив позиции в топ-3.
«ПСВ»
«ПСВ» идет на 2-й позиции с 70 очками и тоже находится в отличной форме: 4 победы подряд и лучшая атака чемпионата с 93 голами за 31 тур. В последних 5 матчах коллектив забил 15 мячей, что подтверждает высочайшую результативность. В защите «ПСВ» действует чуть менее стабильно – 5 пропущенных за последние 5 туров, но лидер нападения Рикардо Пепи (17 голов в 28 матчах) компенсирует любые огрехи обороны. «ПСВ» заряжен на борьбу за чемпионство и не намерен уступать.
Факты о командах:
«Фейеноорд»
- Побеждает в 7 последних матчах.
- Забивает в 8 матчах подряд.
- В среднем: 3.00 гола за матч, 0.40 пропущенных (последние 5 игр).
- Одержал крупные победы над «Зволле» (4:0) и «Гронингеном» (4:1).
«ПСВ»
- Побеждает в 4 последних матчах.
- В среднем: 3.00 гола за матч, 1.00 пропущенных (последние 5 игр).
- Забивает в каждом из 4 последних туров.
- Обладает самой результативной атакой лиги (93 гола).
Прогноз на матч «Фейеноорд» – «ПСВ»
Обе команды подходят к матчу в потрясающей форме и показывают высокий уровень результативности. «Фейеноорд» впечатляет надежностью в обороне и уверенностью дома, тогда как «ПСВ» продолжает демонстрировать феноменальную результативность, особенно в атаке. Противостояние обещает быть упорным и зрелищным с голами с обеих сторон. Важно отметить, что «ПСВ» чуть мощнее по составу и имеет хорошую статистику последних встреч против «Фейеноорда».
Прогноз на точный счет: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:2 – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
- Индивидуальный тотал «ПСВ» больше 1.5 – коэффициент 1.80