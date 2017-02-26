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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 26 февраля 2017
Фейеноорд
26.02.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
9'
Й. Торнстра
82'
Я. ван дер Хейден
62'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - ПСВ
Замена
М. Нелом
️️️️
С. Бергейс
86'
84'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
А. Гуардадо
83'
Желтая карточка
Э. Морено
ГОЛ! 2:1!
Я. ван дер Хейден
82'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Р. Карсдорп
80'
72'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Б. Рамселар
62'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перейро
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Э. Элиа
59'
45'
Желтая карточка
Л. де Йонг
36'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
М. ван Гинкел
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-1-5-1
25
Джонс
31
Боттегин
5
Конголо
2
Карсдорп
21
Торнстра
6
ван дер Хейден
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
23
Бергейс
11
Элиа
14
Йоргенсен
4-5-1
41
Зут
4
Ариас
77
Изима-Мирен
15
Морено
15
Виллемс
24
Проппер
23
Рамселар
26
Перейро
8
ван Гинкел
18
Гуардадо
26
де Йонг
23
Бергейс
18
Нелом
18
Нелом
23
Бергейс
2
Карсдорп
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
2
Карсдорп
11
Элиа
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
11
Элиа
23
Рамселар
6
Де Йонг
6
Де Йонг
23
Рамселар
8
ван Гинкел
34
Бергвейн
34
Бергвейн
8
ван Гинкел
18
Гуардадо
9
Локадия
9
Локадия
18
Гуардадо
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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