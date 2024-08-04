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Расписание матчей
ПСВ - Фейеноорд
ПСВ - Фейеноорд: обзор матча 04 августа 2024
ПСВ
04.08.2024, воскресенье, 19:00
Суперкубок Нидерландов, Финал
4 : 4
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Фейеноорд
9'
Н. Ланг
48'
Л. де Йонг
65'
Г. Тил
80'
Л. де Йонг (П)
29'
С. Хименес (П)
33'
Б. Ньивкоп
54'
С. Хименес (П)
72'
А. Миламбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Фейеноорд
ГОЛ!
Л. Иванушец
2:4
ГОЛ!
М. Тилльман
2:3
ГОЛ!
Д. Ганцко
1:3
Пенальти не реализован!
Г. Тил
ГОЛ!
А. Уэда
1:2
Пенальти не реализован!
Й. Бакайоко
ГОЛ!
Л. Гертрейда
1:1
ГОЛ!
Р. Пепи
1:0
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
90'
+4
Желтая карточка
М. Дамс
88'
81'
Желтая карточка
А. Уэда
Замена
М. Дамс
️️️️
Й. Схаутен
81'
ГОЛ с пенальти! 4:4!
Л. де Йонг
80'
77'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
И. Пайшао
72'
ГОЛ! 3:4!
А. Миламбо
Пас отдал
А. Уэда
69'
Замена
О. Лингр
️️️️
Б. Ньивкоп
69'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
68'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
ГОЛ! 3:3!
Г. Тил
Пас отдал
К. Дриух
65'
Замена
К. Дриух
️️️️
Н. Ланг
64'
Замена
Г. Тил
️️️️
И. Сайбари
64'
58'
Желтая карточка
И. Пайшао
54'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Хименес
Желтая карточка
В. Бенитес
53'
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Тилльман
48'
Желтая карточка
Н. Ланг
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Р. Зерруки
44'
Желтая карточка
С. Хименес
33'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ньивкоп
Пас отдал
С. Хименес
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Хименес
9'
Желтая карточка
Т. Велленройтер
ГОЛ! 1:0!
Н. Ланг
Пас отдал
Й. Бакайоко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Фейеноорд
1
Микки ван Сас
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
3-4-2-1
44
Бенитес
22
Оппегард
6
Фламинго
4
Тезе
34
Сайбари
70
Ланг
22
Схаутен
25
Верман
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-3-2-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
3
Белен
17
Ганцко
15
Лопес
2
Ньивкоп
6
Зерруки
8
Захиэль
14
Стенгс
14
Пайшао
29
Хименес
22
Схаутен
32
Дамс
32
Дамс
22
Схаутен
34
Сайбари
20
Тил
20
Тил
34
Сайбари
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
2
Ньивкоп
32
Лингр
32
Лингр
2
Ньивкоп
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Пайшао
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
Остались в запасе
ПСВ
Фейеноорд
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Айзек Бабади
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Микки ван Сас
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Айзек Бабади
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Остались в запасе
1
Микки ван Сас
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча ПСВ - Фейеноорд
3
6
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
8
Офсайды
2
1
Количество передач
493
268
Сейвы
7
3
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Филипс
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