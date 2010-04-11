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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фейеноорд
ПСВ - Фейеноорд: обзор матча 11 апреля 2010
ПСВ
11.04.2010, воскресенье, 14:30
Чемпионат Голландии, 31 тур
0 : 0
Завершен
Фейеноорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Фейеноорд
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
С. Сиссе
Замена
С. Вуйтенс
️️️️
Д. Куверманс
Желтая карточка
Д. ван Бронкхорст
Замена
К. Хофланд
️️️️
К. Эль-Ахмади
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Т. Симонс
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
2
Франциско Родригес
ЛЗ
11
Станислав Манолев
ЦЗ
30
Карлос Сальсидо
ЦЗ
24
Орландо Энгелаар
ЛП
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦП
17
Отман Баккал
ПП
10
Балаж Джуджак
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
8
Джованни ван Бронкхорст
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Андре Бахия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ПЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
24
Секу Сиссе
ЦФ
23
Луиджи Бруинс
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
ПСВ
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Фейеноорд
1
Роб ван Дейк
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
0
Рой Макай
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
3-4-2
15
Исакссон
2
Родригес
30
Сальсидо
11
Манолев
24
Энгелаар
3
Симонс
17
Афеллай
17
Баккал
0
Куверманс
10
Джуджак
4-1-3-2
1
Мюлдер
6
де Врей
12
Влаар
3
Бахия
8
ван Бронкхорст
8
Фер
7
Ландзаат
23
Вейналдум
20
Эль-Ахмади
23
Бруинс
24
Сиссе
0
Куверманс
30
Вуйтенс
30
Вуйтенс
0
Куверманс
3
Симонс
39
Амрабат
39
Амрабат
3
Симонс
20
Эль-Ахмади
4
Хофланд
4
Хофланд
20
Эль-Ахмади
24
Сиссе
21
Бисесвар
21
Бисесвар
24
Сиссе
Остались в запасе
ПСВ
Фейеноорд
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
1
Роб ван Дейк
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
0
Рой Макай
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
Остались в запасе
1
Роб ван Дейк
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
0
Рой Макай
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча ПСВ - Фейеноорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
\"НТВ+ Футбол\" 14:25 (прямая)
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