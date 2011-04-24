Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 24 апреля 2011
Фейеноорд
24.04.2011, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
3 : 1
Завершен
ПСВ
27'
Д. Вейналдум
63'
Д. Вейналдум
79'
Л. Кастаньос
61'
О. Тойвонен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - ПСВ
Замена
С. Вуйтенс
️️️️
Б. Джуджак
Замена
К. Шимон
️️️️
Д. Бисесвар
Замена
С. Ларсен
️️️️
Л. Кастаньос
ГОЛ! 3:1!
Л. Кастаньос
Пас отдал
К. Мокоджо
Желтая карточка
С. Манолев
Замена
М. Берг
️️️️
О. Баккал
Желтая карточка
Э. Питерс
ГОЛ! 2:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Бисесвар
ГОЛ! 1:1!
О. Тойвонен
Желтая карточка
Д. Ленс
Красная карточка
О. Энгелаар
Замена
А. Бахия
️️️️
Р. Влаар
Замена
О. Тойвонен
️️️️
А. Хатчинсон
Желтая карточка
Р. Влаар
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Бисесвар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
17
Джермейн Ленс
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Фред Руттен
Фейеноорд
1
Роб ван Дейк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
3
Андре Бахия
ЦЗ
21
Рики Ван Хаарен
ЛП
6
Адиль Ауассар
ЦП
14
Сорен Ларсен
ЦФ
7
Кристиан Шимон
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
3-1-3-3
1
Мюлдер
4
Мартинс-Инди
6
де Врей
12
Влаар
8
Фер
8
Меувис
15
Мокоджо
23
Вейналдум
31
Миячи
9
Кастаньос
21
Бисесвар
4-5-1
15
Исакссон
11
Манолев
3
Баума
6
Марсело
33
Питерс
17
Ленс
24
Энгелаар
17
Баккал
13
Хатчинсон
10
Джуджак
52
Лабиад
9
Кастаньос
14
Ларсен
14
Ларсен
9
Кастаньос
21
Бисесвар
7
Шимон
7
Шимон
21
Бисесвар
12
Влаар
3
Бахия
3
Бахия
12
Влаар
10
Джуджак
30
Вуйтенс
30
Вуйтенс
10
Джуджак
13
Хатчинсон
11
Тойвонен
11
Тойвонен
13
Хатчинсон
17
Баккал
33
Берг
33
Берг
17
Баккал
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
6
Адиль Ауассар
ЦП
1
Роб ван Дейк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
21
Рики Ван Хаарен
ЛП
Главный тренер
Марио Бин
1
Кассио
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
6
Адиль Ауассар
ЦП
1
Роб ван Дейк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
21
Рики Ван Хаарен
ЛП
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:25 (прямая)
Новости команд
Все
Фейеноорд
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+