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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фейеноорд
ПСВ - Фейеноорд: обзор матча 17 декабря 2014
ПСВ
17.12.2014, среда, 22:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
4 : 3
Завершен
Фейеноорд
22'
Л. де Йонг
60'
Л. де Йонг
63'
Л. де Йонг
90+3'
М. Депай
13'
Э. Ману
42'
К. Эль-Ахмади
89'
К. Казим-Ричардс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Фейеноорд
ГОЛ! 4:3!
М. Депай
Пас отдал
Ф. Джозефзун
90'
+3
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Й. Хендрикс
90'
89'
ГОЛ! 3:3!
К. Казим-Ричардс
Пас отдал
Б. Басачикоглу
88'
Замена
М. те Вреде
️️️️
Х. Булахруз
Желтая карточка
Й. Виллемс
76'
75'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Э. Ману
73'
Желтая карточка
Й. Класи
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Л. Нарсинг
69'
66'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Л. Уилкшир
ГОЛ! 3:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Виллемс
63'
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Депай
60'
42'
ГОЛ! 1:2!
К. Эль-Ахмади
Пас отдал
Й. Класи
27'
Желтая карточка
М. Нелом
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Вейналдум
22'
15'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ману
Пас отдал
Й. Класи
12'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЛЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Лекс Иммерс
ОП
26
Люк Уилкшир
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
8
Йорди Класи
(К)
ПП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Зут
15
Виллемс
4
Рекик
25
Брума
4
Ариас
20
Хендрикс
18
Гуардадо
23
Вейналдум
7
Нарсинг
10
Депай
26
де Йонг
4-2-2-1-1
1
Вермеер
23
Булахруз
4
ван Бик
5
Конголо
18
Нелом
10
Иммерс
26
Уилкшир
8
Класи
20
Эль-Ахмади
45
Ману
91
Казим-Ричардс
20
Хендрикс
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
20
Хендрикс
7
Нарсинг
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Нарсинг
23
Булахруз
9
те Вреде
9
те Вреде
23
Булахруз
26
Уилкшир
52
Вилена
52
Вилена
26
Уилкшир
45
Ману
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
45
Ману
Остались в запасе
ПСВ
Фейеноорд
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча ПСВ - Фейеноорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Филипс
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