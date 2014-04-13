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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фейеноорд
ПСВ - Фейеноорд: обзор матча 13 апреля 2014
ПСВ
13.04.2014, воскресенье, 18:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
29'
Й. Матейсен
76'
Д. Янмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Фейеноорд
76'
ГОЛ! 0:2!
Д. Янмат
Пас отдал
Г. Пелле
Желтая карточка
С. Ариас
75'
73'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Р. Схакен
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
А. Махер
71'
68'
Замена
С. ван Бик
️️️️
Й. Матейсен
64'
Желтая карточка
Л. Иммерс
Желтая карточка
Д. Вейналдум
62'
58'
Желтая карточка
Й. Матейсен
Желтая карточка
Ю. Локадия
44'
Замена
Д. Бренет
️️️️
Й. Виллемс
42'
Травма
Й. Виллемс
42'
29'
ГОЛ! 0:1!
Й. Матейсен
Пас отдал
Т. Вилена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Адам Махер
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЛП
10
Лекс Иммерс
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
20
Рубен Схакен
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
28
Весли Верхоек
РФ
3-2-2-3
41
Зут
15
Виллемс
25
Брума
4
Ариас
20
Хендрикс
6
Махер
23
Вейналдум
7
Хильемарк
10
Депай
9
Локадия
22
Руис
3-2-3-2
1
Мюлдер
4
Матейсен
4
Мартинс-Инди
5
Конголо
22
Янмат
6
де Врей
8
Класи
10
Иммерс
52
Вилена
20
Схакен
9
Пелле
15
Виллемс
30
Бренет
30
Бренет
15
Виллемс
6
Махер
7
Нарсинг
7
Нарсинг
6
Махер
20
Схакен
14
Бутьюс
14
Бутьюс
20
Схакен
4
Матейсен
4
ван Бик
4
ван Бик
4
Матейсен
Остались в запасе
ПСВ
Фейеноорд
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
31
Константинос Лампру
ВР
25
Рууд Вормер
ЦП
28
Весли Верхоек
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
31
Константинос Лампру
ВР
25
Рууд Вормер
ЦП
28
Весли Верхоек
РФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча ПСВ - Фейеноорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Филипс
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