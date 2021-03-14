Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фейеноорд
ПСВ - Фейеноорд: обзор матча 14 марта 2021
ПСВ
14.03.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
38'
Д. Мален
15'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Фейеноорд
90'
+1
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Захави
87'
81'
Желтая карточка
Т. Маласья
72'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Л. Синистерра
Замена
Д. Тезе
️️️️
Н. Виргевер
46'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Гакпо
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мален
Пас отдал
М. Гетце
38'
Желтая карточка
Н. Виргевер
25'
19'
Желтая карточка
Л. Синистерра
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
Л. Синистерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
17
Луис Синистерра
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-2-1-2-2
38
Мвого
30
Макс
24
Виргевер
21
Боскальи
6
Сангаре
13
Росарио
24
Дюмфрис
18
Гакпо
27
Гетце
7
Захави
14
Мален
3-3-2-2
22
Марсман
25
Спайич
31
Боттегин
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
3
Маласья
6
Кекчю
23
Бергейс
30
Линссен
17
Синистерра
18
Гакпо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Гакпо
24
Виргевер
4
Тезе
4
Тезе
24
Виргевер
7
Захави
11
Вертессен
11
Вертессен
7
Захави
17
Синистерра
5
Хапс
5
Хапс
17
Синистерра
Остались в запасе
ПСВ
Фейеноорд
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
8
Лерой Фер
ОП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
8
Лерой Фер
ОП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча ПСВ - Фейеноорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Фейеноорд
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+