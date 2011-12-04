Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 04 декабря 2011
Фейеноорд
04.12.2011, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
2 : 0
Завершен
ПСВ
38'
С. Сиссе
52'
Р. Схакен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - ПСВ
Замена
Р. Ван Хаарен
️️️️
Й. Класи
Замена
К. Мокоджо
️️️️
К. Эль-Ахмади
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
З. Лабиад
Желтая карточка
Р. Влаар
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Д. Гуидетти
Замена
О. Энгелаар
️️️️
Й. Виллемс
Травма
Й. Виллемс
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Тойвонен
ГОЛ! 2:0!
Р. Схакен
Желтая карточка
В. Баума
ГОЛ! 1:0!
С. Сиссе
Пас отдал
Д. Гуидетти
Желтая карточка
К. Лирдам
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
18
Микел Нелом
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
17
Отман Баккал
ЛП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ПП
11
Джон Гуидетти
ЛФ
24
Секу Сиссе
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Кевин Строотман
(К)
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
21
Рики Ван Хаарен
ЛП
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
6
Стефано Марцо
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
4-3-3
1
Мюлдер
18
Нелом
4
Мартинс-Инди
12
Влаар
18
Лирдам
17
Баккал
8
Класи
20
Эль-Ахмади
11
Гуидетти
24
Сиссе
20
Схакен
4-3-1-2
15
Исакссон
11
Манолев
3
Баума
4
Дерейк
15
Виллемс
23
Вейналдум
11
Тойвонен
8
Строотман
52
Лабиад
9
Матавж
10
Мертенс
11
Гуидетти
26
Кабрал
26
Кабрал
11
Гуидетти
8
Класи
21
Ван Хаарен
21
Ван Хаарен
8
Класи
20
Эль-Ахмади
15
Мокоджо
15
Мокоджо
20
Эль-Ахмади
11
Тойвонен
17
Ленс
17
Ленс
11
Тойвонен
15
Виллемс
24
Энгелаар
24
Энгелаар
15
Виллемс
52
Лабиад
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
52
Лабиад
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
31
Константинос Лампру
ВР
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
33
Халид Сину
ВР
6
Стефано Марцо
ЦЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
33
Халид Сину
ВР
6
Стефано Марцо
ЦЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
Новости команд
Все
Фейеноорд
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+