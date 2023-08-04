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Расписание матчей
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 04 августа 2023
Фейеноорд
04.08.2023, пятница, 21:00
Суперкубок Нидерландов, Финал
0 : 1
Завершен
ПСВ
79'
Н. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - ПСВ
87'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Ланг
86'
Желтая карточка
Д. Верман
86'
Желтая карточка
Н. Ланг
Желтая карточка
Л. Гертрейда
86'
86'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ланг
Пас отдал
И. Сайбари
73'
Замена
И. Сайбари
️️️️
А. Бабади
73'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
73'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
И. Пайшао
72'
Замена
Я. Минте
️️️️
С. Хименес
62'
Замена
К. Тимбер
️️️️
К. Стенгс
62'
Желтая карточка
Т. Велленройтер
54'
54'
Желтая карточка
Й. Бакайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
11
Айзек Бабади
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
6
Зерруки
14
Пайшао
11
Джаханбакш
14
Стенгс
29
Хименес
4-1-3-1-1
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
21
Боскальи
15
ван Анхолт
6
Сангаре
11
Бабади
25
Верман
70
Ланг
11
Бакайоко
26
де Йонг
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Стенгс
23
Тимбер
23
Тимбер
14
Стенгс
14
Пайшао
24
Дилросун
24
Дилросун
14
Пайшао
29
Хименес
11
Минте
11
Минте
29
Хименес
11
Бабади
34
Сайбари
34
Сайбари
11
Бабади
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
70
Ланг
11
Вертессен
11
Вертессен
70
Ланг
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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