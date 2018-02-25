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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 25 февраля 2018
Фейеноорд
25.02.2018, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
53'
Т. Вилена
23'
С. Ариас
34'
С. Бергвейн
58'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - ПСВ
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
73'
58'
ГОЛ! 1:3!
Г. Перейро
Желтая карточка
Э. Боттегин
55'
ГОЛ! 1:2!
Т. Вилена
Пас отдал
Ж. Бутьюс
53'
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
50'
34'
ГОЛ! 0:2!
С. Бергвейн
Пас отдал
Г. Перейро
Желтая карточка
С. Амрабат
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Ариас
Пас отдал
С. Бергвейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фейеноорд
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
1-1-5-1-1
25
Джонс
31
Боттегин
21
Торнстра
20
Эль-Ахмади
4
Амрабат
52
Вилена
23
Бергейс
6
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
14
Йоргенсен
4-1-3-2
41
Зут
4
Ариас
5
Швааб
77
Изима-Мирен
30
Бренет
20
Хендрикс
26
Перейро
8
ван Гинкел
23
Рамселар
26
де Йонг
34
Бергвейн
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
4
Кевин Дикс
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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