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Прогноз на точный счет матча «Вулверхэмптон» – «Брайтон»: Премьер-лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:47
Вулверхэмптон - Брайтон
10 мая 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Вулверхэмптон»
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10 мая на стадионе «Молинью» состоится матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном». Обе команды уверенно закрепились в середине таблицы и продолжают бороться за более высокие позиции. «Вулверхэмптон» показывает стабильную игру в последних турах, а «Брайтон» радует атакующими действиями, но при этом страдает от частых ошибок в обороне. Матч обещает быть динамичным и результативным.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место с 41 очком после 35 туров. Команда находится в хорошей форме и показывает достойные результаты: 10 забитых мячей за последние 5 игр (2.0 в среднем за игру) при всего 4 пропущенных (0.8 за игру). Матеус Кунья остаeтся лидером атаки с 17 голами за сезон и регулярно находит свои моменты. «Вулверхэмптон» играет организованно и на своeм поле выступает особенно уверенно, что позволяет рассчитывать на положительный результат.

«Брайтон»

«Брайтон» после 35 туров располагается на 10-й строчке с 52 очками. Команда отличается яркой атакой, забив 9 мячей в последних 5 встречах (1.8 за игру), но оборона остаeтся слабым звеном – 11 пропущенных голов за тот же отрезок (2.2 за игру). Каору Митома с 10 голами является ключевым игроком в нападении. «Брайтон» традиционно предпочитает атакующий стиль, но нестабильная защита делает матчи с его участием зрелищными и непредсказуемыми.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • 41 очко после 35 туров.
  • В среднем 2.0 гола забивает и 0.8 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей.
  • Матеус Кунья – 17 голов.

«Брайтон»

  • 52 очка после 35 туров.
  • В среднем 1.8 гола забивает и 2.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Каору Митома – 10 голов.

Личные встречи
17% (4)
42% (10)
42% (10)
22
Забитых мячей
40
0.92
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.05.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брайтон
2 : 2
26.10.2024
Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Брайтон
3 : 2
18.09.2024
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/8 финала
Вулверхэмптон
1 : 0
28.02.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон
0 : 0
22.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1 : 4
19.08.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
6 : 0
29.04.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
05.11.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
30.04.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон
0 : 1
15.12.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
09.05.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон
3 : 3
02.01.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
07.03.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон
2 : 2
08.12.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
20.04.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
1 : 0
27.10.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
14.04.2017
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
1 : 0
18.10.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брайтон
0 : 1
01.01.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
19.09.2015
Брайтон
Англия. Чемпион-Лига, 37 тур
Брайтон
1 : 1
14.03.2015
Вулверхэмптон
Англия. Чемпион-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.12.2014
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Брайтон
2 : 0
04.05.2013
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
3 : 3
10.11.2012
Брайтон
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Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брайтон»

Судя по статистике, обе команды любят и умеют атаковать, что даeт основания ожидать результативный матч. «Вулверхэмптон» будет стараться использовать своe домашнее преимущество, тогда как «Брайтон» постарается переломить неудачные выезды за счeт агрессивной атаки. Обороны обеих команд далеки от идеала, поэтому обмен голами выглядит практически неизбежным. Ближе к победе всe же хозяева поля за счeт лучшей формы и надeжности в защите.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Вулверхэмптон».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Вулверхэмптон» – коэффициент 7.00
  • Победа «Вулверхэмптон» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Вулверхэмптон» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Вулверхэмптон»
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Брайтон Вулверхэмптон
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