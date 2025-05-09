10 мая на стадионе «Молинью» состоится матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном». Обе команды уверенно закрепились в середине таблицы и продолжают бороться за более высокие позиции. «Вулверхэмптон» показывает стабильную игру в последних турах, а «Брайтон» радует атакующими действиями, но при этом страдает от частых ошибок в обороне. Матч обещает быть динамичным и результативным.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место с 41 очком после 35 туров. Команда находится в хорошей форме и показывает достойные результаты: 10 забитых мячей за последние 5 игр (2.0 в среднем за игру) при всего 4 пропущенных (0.8 за игру). Матеус Кунья остаeтся лидером атаки с 17 голами за сезон и регулярно находит свои моменты. «Вулверхэмптон» играет организованно и на своeм поле выступает особенно уверенно, что позволяет рассчитывать на положительный результат.

«Брайтон»

«Брайтон» после 35 туров располагается на 10-й строчке с 52 очками. Команда отличается яркой атакой, забив 9 мячей в последних 5 встречах (1.8 за игру), но оборона остаeтся слабым звеном – 11 пропущенных голов за тот же отрезок (2.2 за игру). Каору Митома с 10 голами является ключевым игроком в нападении. «Брайтон» традиционно предпочитает атакующий стиль, но нестабильная защита делает матчи с его участием зрелищными и непредсказуемыми.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

41 очко после 35 туров.

В среднем 2.0 гола забивает и 0.8 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 13 из 15 последних матчей.

Матеус Кунья – 17 голов.

«Брайтон»

52 очка после 35 туров.

В среднем 1.8 гола забивает и 2.2 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 5 последних матчах.

Каору Митома – 10 голов.

Личные встречи 17% (4) 42% (10) 42% (10) 22 Забитых мячей 40 0.92 В среднем за матч 1.67 2:1 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 36 тур Вулверхэмптон 0 : 2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 9 тур Брайтон 2 : 2 Вулверхэмптон Англия. Кубок лиги, 3 раунд Брайтон 3 : 2 Вулверхэмптон Англия. Кубок, 1/8 финала Вулверхэмптон 1 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 21 тур Брайтон 0 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 2 тур Вулверхэмптон 1 : 4 Брайтон Англия. Премьер-лига, 34 тур Брайтон 6 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 15 тур Вулверхэмптон 2 : 3 Брайтон Англия. Премьер-лига, 35 тур Вулверхэмптон 0 : 3 Брайтон Англия. Премьер-лига, 17 тур Брайтон 0 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 35 тур Вулверхэмптон 2 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 17 тур Брайтон 3 : 3 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 29 тур Вулверхэмптон 0 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 16 тур Брайтон 2 : 2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 35 тур Вулверхэмптон 0 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 10 тур Брайтон 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 42 тур Вулверхэмптон 0 : 2 Брайтон Англия. Чемпионшип, 13 тур Брайтон 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 25 тур Брайтон 0 : 1 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 8 тур Вулверхэмптон 0 : 0 Брайтон Англия. Чемпион-Лига, 37 тур Брайтон 1 : 1 Вулверхэмптон Англия. Чемпион-Лига, 22 тур Вулверхэмптон 1 : 1 Брайтон Англия. Чемпионшип, 46 тур Брайтон 2 : 0 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 16 тур Вулверхэмптон 3 : 3 Брайтон

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брайтон»

Судя по статистике, обе команды любят и умеют атаковать, что даeт основания ожидать результативный матч. «Вулверхэмптон» будет стараться использовать своe домашнее преимущество, тогда как «Брайтон» постарается переломить неудачные выезды за счeт агрессивной атаки. Обороны обеих команд далеки от идеала, поэтому обмен голами выглядит практически неизбежным. Ближе к победе всe же хозяева поля за счeт лучшей формы и надeжности в защите.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Вулверхэмптон».

Рекомендованные ставки