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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 18 сентября 2024
Брайтон
18.09.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
3 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
14'
К. Балеба
31'
С. Адингра
85'
Ф. Кадиоглу
44'
Г. Гедеш
90+1'
Т. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Т. Дойл
Пас отдал
Й. Ларсен
Желтая карточка
А. Уэбстер
90'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кадиоглу
85'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Я. Минте
82'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Х. Энкисо
82'
82'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Г. Гедеш
75'
Желтая карточка
Т. Дойл
Замена
Я. Аяри
️️️️
Я. Модер
71'
71'
Замена
М. Кунья
️️️️
Х. Хванг
Желтая карточка
Я. Модер
68'
64'
Замена
Н. Семеду
️️️️
П. Лима
64'
Замена
М. Лемина
️️️️
Ж. Гомес
63'
Замена
К. Форбш
️️️️
П. Сарабия
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
63'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Балеба
63'
Желтая карточка
Э. Фергюсон
62'
Желтая карточка
Д. Хиншелвуд
47'
45'
+1
Желтая карточка
П. Сарабия
44'
ГОЛ! 2:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
М. Доэрти
Желтая карточка
П. Эступиньян
36'
ГОЛ! 2:0!
С. Адингра
Пас отдал
А. Уэбстер
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Балеба
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
(К)
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
(К)
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
7
Андре
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Стил
2
Эступиньян
4
Уэбстер
44
Игор
8
Хиншелвуд
20
Балеба
7
Модер
7
Адингра
10
Энкисо
11
Минте
11
Фергюсон
4-3-2-1
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
15
32
Лима
21
Гомеш
20
Дойл
35
Гомес
7
Сарабия
11
Гедеш
7
Хванг
10
Энкисо
48
Лэмпти
48
Лэмпти
10
Энкисо
11
Минте
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
11
Минте
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
7
Модер
26
Аяри
26
Аяри
7
Модер
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
32
Лима
27
Семеду
27
Семеду
32
Лима
35
Гомес
99
Лемина
99
Лемина
35
Гомес
7
Сарабия
9
Форбш
9
Форбш
7
Сарабия
7
Хванг
10
Кунья
10
Кунья
7
Хванг
11
Гедеш
22
Ларсен
22
Ларсен
11
Гедеш
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
31
Том Кинг
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Андре
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Андре
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
5
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
11
11
Офсайды
4
9
Количество передач
529
437
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Amex Stadium, Brighton and Hove
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