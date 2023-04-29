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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 29 апреля 2023
Брайтон
29.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
6 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
6'
Д. Ундав
13'
П. Гросс
26'
П. Гросс
39'
Д. Уэлбек
48'
Д. Уэлбек
66'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
90'
+1
Желтая карточка
А. Траоре
83'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
Замена
Я. Аяри
️️️️
Д. Ундав
80'
ГОЛ! 6:0!
Д. Ундав
66'
Замена
М. Кайседо
️️️️
Й. Велтман
65'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Х. Энкисо
65'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
С. Мач
56'
Замена
К. Митома
️️️️
Д. Уэлбек
56'
ГОЛ! 5:0!
Д. Уэлбек
48'
46'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
Х. Хванг
️️️️
К. Доусон
46'
Замена
Тоти
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
Й. Велтман
45'
+5
45'
+1
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Н. Семеду
ГОЛ! 4:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
П. Эступиньян
39'
ГОЛ! 3:0!
П. Гросс
Пас отдал
Х. Энкисо
26'
ГОЛ! 2:0!
П. Гросс
Пас отдал
Х. Энкисо
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Уэлбек
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-2-2-2
23
Стил
2
Эступиньян
4
Уэбстер
34
Велтман
5
Данк
13
Гросс
6
Гилмор
7
Мач
10
Энкисо
18
Уэлбек
26
Ундав
4-2-2-1-1
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
3
Килман
3
Буэно
8
Невеш
99
Лемина
27
Нуньес
35
Гомес
7
Нету
19
Коста
34
Велтман
25
Кайседо
25
Кайседо
34
Велтман
10
Энкисо
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
10
Энкисо
26
Ундав
26
Аяри
26
Аяри
26
Ундав
7
Мач
10
Буонанотте
10
Буонанотте
7
Мач
18
Уэлбек
22
Митома
22
Митома
18
Уэлбек
19
Коста
22
Коллинс
22
Коллинс
19
Коста
35
Гомес
24
Тоти
24
Тоти
35
Гомес
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
15
Доусон
7
Хванг
7
Хванг
15
Доусон
27
Семеду
11
Поденсе
11
Поденсе
27
Семеду
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
25
Дэниэл Бентли
ВР
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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