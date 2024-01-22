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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 22 января 2024
Брайтон
22.01.2024, понедельник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
90'
+2
Желтая карточка
Тоти
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
Д. Хиншелвуд
90'
+2
88'
Замена
Т. Чирева
️️️️
П. Нету
Желтая карточка
А. Уэбстер
82'
73'
Желтая карточка
М. Килман
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Д. Милнер
73'
Замена
А. Лаллана
️️️️
П. Эступиньян
72'
70'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
П. Сарабия
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Ф. Буонанотте
65'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
65'
54'
Желтая карточка
К. Доусон
45'
+2
Желтая карточка
М. Кунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
42
Харви Гриффитс
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Стил
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
8
Хиншелвуд
13
Гросс
6
Гилмор
20
Милнер
10
Буонанотте
9
Педро
18
Уэлбек
3-3-1-2-1
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
2
Доэрти
99
Лемина
27
Семеду
20
Дойл
7
Сарабия
7
Нету
10
Кунья
20
Милнер
4
Уэбстер
4
Уэбстер
20
Милнер
10
Буонанотте
48
Лэмпти
48
Лэмпти
10
Буонанотте
2
Эступиньян
10
Лаллана
10
Лаллана
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
8
Хиншелвуд
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
7
Нету
23
Чирева
23
Чирева
7
Нету
7
Сарабия
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Сарабия
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
1
Барт Вербрюгген
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
42
Харви Гриффитс
ОП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
42
Харви Гриффитс
ОП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
1
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
774
308
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.38
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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