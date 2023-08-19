Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Брайтон
Вулверхэмптон - Брайтон: обзор матча 19 августа 2023
Вулверхэмптон
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Брайтон
61'
Х. Хванг
15'
К. Митома
46'
П. Эступиньян
51'
С. Мач
55'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Брайтон
90'
+5
Желтая карточка
А. Уэбстер
Вторая желтая
М. Нуньес
90'
+5
Желтая карточка
М. Килман
88'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
87'
81'
Замена
А. Лаллана
️️️️
К. Митома
81'
Замена
М. Дауд
️️️️
П. Гросс
Желтая карточка
М. Нуньес
77'
Замена
Тоти
️️️️
К. Доусон
71'
67'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Х. Энкисо
64'
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
Х. Хванг
63'
ГОЛ! 1:4!
Х. Хванг
Пас отдал
П. Сарабия
61'
60'
Желтая карточка
П. Эступиньян
57'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Д. Милнер
57'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Уэлбек
55'
ГОЛ! 0:4!
С. Мач
Пас отдал
Х. Энкисо
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ж. Гомес
55'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ф. Силва
55'
51'
ГОЛ! 0:3!
С. Мач
Пас отдал
Х. Энкисо
46'
ГОЛ! 0:2!
П. Эступиньян
Пас отдал
К. Митома
19'
Желтая карточка
Х. Энкисо
18'
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
К. Доусон
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Митома
Пас отдал
П. Эступиньян
8'
Желтая карточка
П. Гросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Са
21
Айт Нури
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
99
Лемина
35
Гомес
27
Нуньес
7
Нету
10
Кунья
21
Силва
3-3-3-1
23
Стил
5
Данк
4
Уэбстер
2
Эступиньян
13
Гросс
6
Гилмор
20
Милнер
10
Энкисо
7
Мач
22
Митома
18
Уэлбек
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
15
Доусон
24
Тоти
24
Тоти
15
Доусон
35
Гомес
7
Сарабия
7
Сарабия
35
Гомес
21
Силва
7
Хванг
7
Хванг
21
Силва
20
Милнер
34
Велтман
34
Велтман
20
Милнер
13
Гросс
81
Дауд
81
Дауд
13
Гросс
22
Митома
10
Лаллана
10
Лаллана
22
Митома
10
Энкисо
11
Фергюсон
11
Фергюсон
10
Энкисо
18
Уэлбек
9
Педро
9
Педро
18
Уэлбек
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брайтон
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Вулверхэмптон - Брайтон
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Брайтон
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:39
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:39
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+