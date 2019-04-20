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Вулверхэмптон - Брайтон
Вулверхэмптон - Брайтон: обзор матча 20 апреля 2019
Вулверхэмптон
20.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брайтон
32'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
6
Беннетт
15
Коди
30
Боли
17
Кастро
21
Невеш
2
Доэрти
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
21
Искьердо
39
Мюррэй
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брайтон
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вулверхэмптон - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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