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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Брайтон
Вулверхэмптон - Брайтон: обзор матча 30 апреля 2022
Вулверхэмптон
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 3
Завершен
Брайтон
42'
А. Мак Аллистер (П)
70'
Л. Троссард
86'
И. Биссума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Брайтон
89'
Замена
П. Гросс
️️️️
Л. Троссард
87'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
С. Мач
86'
ГОЛ! 0:3!
И. Биссума
Желтая карточка
Х. Хванг
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
Л. Троссард
63'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Э. Мвепу
60'
Желтая карточка
Л. Данк
Замена
Х. Кастро
️️️️
Н. Семеду
53'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Ф. Силва
46'
Замена
П. Нету
️️️️
Р. Невеш
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Мак Аллистер
33'
Пенальти не реализован!
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
К. Коди
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-3-2-2
1
Са
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
8
Моутинью
7
Хванг
21
Силва
3-1-3-2-1
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
17
Кукурелья
25
Кайседо
12
Мвепу
28
Биссума
10
Мак Аллистер
7
Мач
19
Троссард
18
Уэлбек
27
Семеду
17
Кастро
17
Кастро
27
Семеду
8
Невеш
7
Нету
7
Нету
8
Невеш
21
Силва
9
Хименес
9
Хименес
21
Силва
12
Мвепу
4
Уэбстер
4
Уэбстер
12
Мвепу
7
Мач
48
Лэмпти
48
Лэмпти
7
Мач
19
Троссард
13
Гросс
13
Гросс
19
Троссард
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брайтон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
7
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вулверхэмптон - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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