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Вулверхэмптон - Брайтон
Вулверхэмптон - Брайтон: обзор матча 05 ноября 2022
Вулверхэмптон
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Брайтон
12'
Г. Гедеш
35'
Р. Невеш (П)
10'
А. Лаллана
44'
К. Митома
83'
П. Гросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Брайтон
Замена
К. Ронан
️️️️
Б. Траоре
90'
90'
Замена
Й. Велтман
️️️️
К. Митома
83'
ГОЛ! 2:3!
П. Гросс
82'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Л. Троссард
82'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
П. Эступиньян
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Г. Гедеш
74'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Хванг
68'
Желтая карточка
Н. Коллинс
65'
65'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
Х. Кастро
62'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Д. Поденсе
46'
Красная карточка
Н. Семеду
45'
+5
44'
ГОЛ! 2:2!
К. Митома
Пас отдал
А. Лаллана
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Невеш
35'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
Б. Траоре
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Лаллана
Пас отдал
Л. Троссард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
42
Харви Гриффитс
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Са
3
Буэно
22
Коллинс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
8
Моутинью
12
Траоре
11
Гедеш
11
Поденсе
7
Хванг
3-1-2-3-1
97
Санчес
4
Уэбстер
5
Данк
2
Эступиньян
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
7
Мач
10
Лаллана
19
Троссард
22
Митома
11
Поденсе
17
Кастро
17
Кастро
11
Поденсе
11
Гедеш
21
Айт Нури
21
Айт Нури
11
Гедеш
12
Траоре
25
Ронан
25
Ронан
12
Траоре
7
Хванг
24
Траоре
24
Траоре
7
Хванг
22
Митома
34
Велтман
34
Велтман
22
Митома
2
Эступиньян
6
Гилмор
6
Гилмор
2
Эступиньян
19
Троссард
26
Ундав
26
Ундав
19
Троссард
10
Лаллана
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Лаллана
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брайтон
20
Матия Шаркич
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
42
Харви Гриффитс
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
42
Харви Гриффитс
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Вулверхэмптон - Брайтон
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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