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Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 02 января 2021
Брайтон
02.01.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
13'
А. Коннолли
46'
Н. Мопе (П)
70'
Л. Данк
19'
Р. Сайсс
34'
Д. Берн (АГ)
44'
Р. Невеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
90'
+1
Желтая карточка
Н. Семеду
87'
Замена
О. Отасови
️️️️
Ф. Силва
ГОЛ! 3:3!
Л. Данк
Пас отдал
Л. Троссард
70'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Берн
69'
Желтая карточка
Д. Берн
58'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Мопе
46'
Замена
Д. Проппер
️️️️
И. Биссума
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
А. Коннолли
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Невеш
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Берн
Желтая карточка
И. Биссума
22'
19'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Н. Семеду
ГОЛ! 1:0!
А. Коннолли
Пас отдал
Л. Троссард
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Вулверхэмптон
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
3-2-1-1-3
97
Санчес
33
Берн
34
Велтман
4
Уайт
5
Данк
4
Уэбстер
28
Биссума
7
Мач
10
Коннолли
19
Троссард
11
Мопе
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
27
Семеду
29
Сайсс
15
Коди
21
Айт Нури
8
Невеш
17
Витинья
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
21
Силва
10
Коннолли
9
Зекири
9
Зекири
10
Коннолли
28
Биссума
24
Проппер
24
Проппер
28
Биссума
33
Берн
10
Лаллана
10
Лаллана
33
Берн
21
Силва
8
Отасови
8
Отасови
21
Силва
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
8
Тейлор Перри
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
62
Андреас Сендергор
ВР
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
8
Тейлор Перри
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
62
Андреас Сендергор
ВР
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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