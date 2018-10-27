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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 27 октября 2018
Брайтон
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
48'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
Желтая карточка
А. Кноккарт
90'
85'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Х. Кастро
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Х. Искьердо
81'
Желтая карточка
Л. Данк
77'
Замена
И. Биссума
️️️️
С. Мач
71'
61'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Р. Хименес
61'
Замена
Д. Жота
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
Б. Каял
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Бруно
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-2-3-1
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
13
Бонг
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
21
Искьердо
7
Мач
11
Джаханбакш
39
Мюррэй
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
24
Траоре
11
Кошта
9
Хименес
21
Искьердо
93
Кноккарт
93
Кноккарт
21
Искьердо
7
Мач
28
Биссума
28
Биссума
7
Мач
24
Траоре
20
Жота
20
Жота
24
Траоре
17
Кастро
9
Бонатини
9
Бонатини
17
Кастро
9
Хименес
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
9
Хименес
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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