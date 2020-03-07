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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Брайтон
Вулверхэмптон - Брайтон: обзор матча 07 марта 2020
Вулверхэмптон
07.03.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брайтон
89'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
А. Муй
82'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Л. Троссард
80'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
С. Мач
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Д. Жота
74'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Невеш
64'
54'
Желтая карточка
Л. Данк
54'
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
Р. Сайсс
45'
+1
37'
Желтая карточка
М. Монтойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
2
Доэрти
19
Винагре
21
Невеш
29
Сайсс
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
4-3-1-2
13
Райан
33
Монтойя
33
Берн
4
Уэбстер
5
Данк
28
Биссума
24
Проппер
13
Муй
7
Мач
19
Троссард
11
Мопе
21
Невеш
24
Траоре
24
Траоре
21
Невеш
20
Жота
11
Поденсе
11
Поденсе
20
Жота
13
Муй
16
Стивенс
16
Стивенс
13
Муй
7
Мач
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
7
Мач
19
Троссард
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
19
Троссард
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брайтон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вулверхэмптон - Брайтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Мулинекс
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