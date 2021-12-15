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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 15 декабря 2021
Брайтон
15.12.2021, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
45+1'
Р. Сайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
90'
+11
Замена
Ф. Силва
️️️️
А. Траоре
90'
+4
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Тринкау
Желтая карточка
Д. Берн
90'
+1
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Э. Мвепу
84'
Замена
А. Лаллана
️️️️
И. Биссума
84'
Желтая карточка
И. Биссума
69'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
А. Коннолли
61'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Р. Невеш
16'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Хванг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Адам Лаллана
АП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
34
Велтман
33
Берн
48
Лэмпти
12
Мвепу
28
Биссума
7
Модер
19
Троссард
7
Мач
10
Коннолли
3-3-1-3
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
27
Семеду
8
Невеш
21
Айт Нури
8
Моутинью
11
Поденсе
7
Тринкау
7
Хванг
12
Мвепу
32
Ричардс
32
Ричардс
12
Мвепу
10
Коннолли
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
10
Коннолли
28
Биссума
10
Лаллана
10
Лаллана
28
Биссума
7
Тринкау
18
Дендокер
18
Дендокер
7
Тринкау
7
Хванг
24
Траоре
24
Траоре
7
Хванг
Траоре
21
Силва
21
Силва
Траоре
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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