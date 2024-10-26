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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 26 октября 2024
Брайтон
26.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
45'
Д. Уэлбек
85'
Э. Фергюсон
88'
Р. Айт Нури
90+3'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
90'
+5
Замена
Р. Гомеш
️️️️
К. Форбш
90'
+4
Замена
Андре
️️️️
Й. Ларсен
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Кунья
Пас отдал
Т. Дойл
90'
+1
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Х. Энкисо
️️️️
К. Митома
89'
88'
ГОЛ! 2:1!
Р. Айт Нури
ГОЛ! 2:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
Т. Лэмпти
85'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Ж. Рюттер
80'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Балеба
80'
Желтая карточка
П. Эступиньян
74'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
73'
Замена
Б. Груда
️️️️
Ф. Кадиоглу
72'
Желтая карточка
Игор
70'
Желтая карточка
Ж. Рюттер
56'
50'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
46'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Лемина
46'
Замена
К. Форбш
️️️️
Тоти
45'
+3
Желтая карточка
Й. Ларсен
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Ж. Рюттер
45'
41'
Желтая карточка
Тоти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брайтон
33
Killian Cahill
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-3-1-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
24
Кадиоглу
26
Аяри
20
Балеба
22
Митома
18
Уэлбек
10
Рюттер
3-3-2-2
1
Са
15
Доусон
14
Буэно
24
Тоти
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
20
Дойл
10
Кунья
22
Ларсен
10
Рюттер
48
Лэмпти
48
Лэмпти
10
Рюттер
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
22
Митома
10
Энкисо
10
Энкисо
22
Митома
24
Кадиоглу
10
Груда
10
Груда
24
Кадиоглу
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
22
Ларсен
7
Андре
7
Андре
22
Ларсен
Форбш
21
Гомеш
21
Гомеш
Форбш
35
Гомес
11
Гедеш
11
Гедеш
35
Гомес
24
Тоти
9
Форбш
9
Форбш
24
Тоти
99
Лемина
7
Сарабия
7
Сарабия
99
Лемина
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
33
Killian Cahill
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
33
Killian Cahill
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
3
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
6
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
443
424
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.15
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Фалмер
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