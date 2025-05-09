10 мая на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Фулхэмом» и «Эвертоном». Обе команды проводят непростой сезон и находятся в середине турнирной таблицы. «Фулхэм» уверенно держится в топ-11, тогда как «Эвертон» пока не гарантировал себе спокойный финиш и будет бороться за каждый балл. Ожидается равная и упорная борьба, в которой результат может решить всего один-два момента.

«Фулхэм»

«Фулхэм» после 35 туров имеет в активе 51 очко и занимает 11-е место. Последние результаты команды нестабильны: победы чередуются с поражениями, и команда пропускает в 6 матчах подряд. В последних 5 играх «Фулхэм» забил 6 голов (1.2 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Главная надежда в атаке – Рауль Хименес, забивший 12 мячей за сезон. Команда хорошо играет дома и способна навязать борьбу любому сопернику, но слабая оборона часто мешает удерживать положительный результат.

«Эвертон»

«Эвертон» набрал 39 очков после 35 туров и занимает 14-е место. Команда не побеждает уже 3 тура подряд и продолжает демонстрировать проблемы в обороне. В последних 5 матчах «Эвертон» забил 4 гола (0.8 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки является Бету, забивший 9 голов. Несмотря на некоторую уязвимость в обороне, гости умеют держать удар в выездных встречах, где регулярно цепляют очки даже с более сильными соперниками.

Факты о командах

«Фулхэм»

51 очко после 35 туров.

В среднем 1.2 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 4 из 5 последних матчей.

Рауль Хименес – 12 голов.

«Эвертон»

39 очков после 35 туров.

В среднем 0.8 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).

Не побеждает в 3 последних матчах.

Бету – 9 голов.

Личные встречи 26% (7) 22% (6) 52% (14) 26 Забитых мячей 43 0.96 В среднем за матч 1.59 3:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 36 тур Фулхэм 1 : 3 Эвертон Англия. Премьер-лига, 9 тур Эвертон 1 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 22 тур Фулхэм 0 : 0 Эвертон Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Эвертон 1 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 1 тур Эвертон 0 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 31 тур Эвертон 1 : 3 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 14 тур Фулхэм 0 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 24 тур Эвертон 0 : 2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 9 тур Фулхэм 2 : 3 Эвертон Англия. Премьер-лига, 34 тур Фулхэм 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур Эвертон 3 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 32 тур Фулхэм 1 : 3 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 16 тур Эвертон 4 : 1 Фулхэм Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Фулхэм 2 : 1 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 35 тур Эвертон 1 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 10 тур Фулхэм 2 : 2 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 36 тур Эвертон 4 : 0 Фулхэм Англия. Кубок, 1/16 финала Эвертон 2 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 9 тур Фулхэм 1 : 3 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 30 тур Эвертон 2 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 6 тур Фулхэм 0 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 36 тур Эвертон 2 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Фулхэм 2 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 38 тур Фулхэм 0 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 11 тур Эвертон 1 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 30 тур Фулхэм 1 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 16 тур Эвертон 3 : 0 Фулхэм

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Эвертон»

Судя по текущей форме команд, матч обещает быть упорным, но вряд ли результативным. Оба коллектива демонстрируют проблемы в атаке и регулярно пропускают, однако их матчи часто проходят без разгромов. «Фулхэм» имеет преимущество своего поля и будет стремиться прервать неудачную серию, тогда как «Эвертон» сосредоточится на надeжной игре в защите. Наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки