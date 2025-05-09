10 мая на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Фулхэмом» и «Эвертоном». Обе команды проводят непростой сезон и находятся в середине турнирной таблицы. «Фулхэм» уверенно держится в топ-11, тогда как «Эвертон» пока не гарантировал себе спокойный финиш и будет бороться за каждый балл. Ожидается равная и упорная борьба, в которой результат может решить всего один-два момента.
«Фулхэм»
«Фулхэм» после 35 туров имеет в активе 51 очко и занимает 11-е место. Последние результаты команды нестабильны: победы чередуются с поражениями, и команда пропускает в 6 матчах подряд. В последних 5 играх «Фулхэм» забил 6 голов (1.2 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Главная надежда в атаке – Рауль Хименес, забивший 12 мячей за сезон. Команда хорошо играет дома и способна навязать борьбу любому сопернику, но слабая оборона часто мешает удерживать положительный результат.
«Эвертон»
«Эвертон» набрал 39 очков после 35 туров и занимает 14-е место. Команда не побеждает уже 3 тура подряд и продолжает демонстрировать проблемы в обороне. В последних 5 матчах «Эвертон» забил 4 гола (0.8 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки является Бету, забивший 9 голов. Несмотря на некоторую уязвимость в обороне, гости умеют держать удар в выездных встречах, где регулярно цепляют очки даже с более сильными соперниками.
Факты о командах
«Фулхэм»
- 51 очко после 35 туров.
- В среднем 1.2 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 4 из 5 последних матчей.
- Рауль Хименес – 12 голов.
«Эвертон»
- 39 очков после 35 туров.
- В среднем 0.8 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Не побеждает в 3 последних матчах.
- Бету – 9 голов.
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Эвертон»
Судя по текущей форме команд, матч обещает быть упорным, но вряд ли результативным. Оба коллектива демонстрируют проблемы в атаке и регулярно пропускают, однако их матчи часто проходят без разгромов. «Фулхэм» имеет преимущество своего поля и будет стремиться прервать неудачную серию, тогда как «Эвертон» сосредоточится на надeжной игре в защите. Наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Фулхэм» больше 1.0 – коэффициент 1.80