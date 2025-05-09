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Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Эвертон»: Премьер-лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:51
Фулхэм - Эвертон
10 мая 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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6.0
Точный счёт 1:1
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10 мая на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Фулхэмом» и «Эвертоном». Обе команды проводят непростой сезон и находятся в середине турнирной таблицы. «Фулхэм» уверенно держится в топ-11, тогда как «Эвертон» пока не гарантировал себе спокойный финиш и будет бороться за каждый балл. Ожидается равная и упорная борьба, в которой результат может решить всего один-два момента.

«Фулхэм»

«Фулхэм» после 35 туров имеет в активе 51 очко и занимает 11-е место. Последние результаты команды нестабильны: победы чередуются с поражениями, и команда пропускает в 6 матчах подряд. В последних 5 играх «Фулхэм» забил 6 голов (1.2 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Главная надежда в атаке – Рауль Хименес, забивший 12 мячей за сезон. Команда хорошо играет дома и способна навязать борьбу любому сопернику, но слабая оборона часто мешает удерживать положительный результат.

«Эвертон»

«Эвертон» набрал 39 очков после 35 туров и занимает 14-е место. Команда не побеждает уже 3 тура подряд и продолжает демонстрировать проблемы в обороне. В последних 5 матчах «Эвертон» забил 4 гола (0.8 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки является Бету, забивший 9 голов. Несмотря на некоторую уязвимость в обороне, гости умеют держать удар в выездных встречах, где регулярно цепляют очки даже с более сильными соперниками.

Факты о командах

«Фулхэм»

  • 51 очко после 35 туров.
  • В среднем 1.2 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей.
  • Рауль Хименес – 12 голов.

«Эвертон»

  • 39 очков после 35 туров.
  • В среднем 0.8 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Не побеждает в 3 последних матчах.
  • Бету – 9 голов.

Личные встречи
26% (7)
22% (6)
52% (14)
26
Забитых мячей
43
0.96
В среднем за матч
1.59
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Фулхэм
1 : 3
10.05.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
1 : 1
26.10.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0 : 0
30.01.2024
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Эвертон
1 : 1
19.12.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
0 : 1
12.08.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Эвертон
1 : 3
15.04.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
0 : 0
29.10.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0 : 2
14.02.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2 : 3
22.11.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
2 : 0
13.04.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
3 : 0
29.09.2018
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Фулхэм
1 : 3
30.03.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
4 : 1
14.12.2013
Фулхэм
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Фулхэм
2 : 1
24.09.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Эвертон
1 : 0
27.04.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
2 : 2
03.11.2012
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
4 : 0
28.04.2012
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
2 : 1
27.01.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Фулхэм
1 : 3
23.10.2011
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2 : 1
19.03.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
0 : 0
25.09.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2 : 1
25.04.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
2 : 1
13.09.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0 : 2
24.05.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
1 : 0
01.11.2008
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Фулхэм
1 : 0
16.03.2008
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
3 : 0
08.12.2007
Фулхэм
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Прогноз на матч «Фулхэм» – «Эвертон»

Судя по текущей форме команд, матч обещает быть упорным, но вряд ли результативным. Оба коллектива демонстрируют проблемы в атаке и регулярно пропускают, однако их матчи часто проходят без разгромов. «Фулхэм» имеет преимущество своего поля и будет стремиться прервать неудачную серию, тогда как «Эвертон» сосредоточится на надeжной игре в защите. Наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Фулхэм» больше 1.0 – коэффициент 1.80

6.0
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Эвертон Фулхэм
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