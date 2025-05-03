4 мая на «Фолмер AMEX Стэдиум» «Брайтон» примет «Ньюкасл» в рамках 35-го тура Премьер-лиги. «Брайтон» старается удержаться в топ-10, показывая результативный футбол, но с проблемами в обороне. «Ньюкасл» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, демонстрируя впечатляющую атакующую мощь и хорошую форму в последних матчах.
«Брайтон»
«Брайтон» набрал 51 очко после 34 туров и занимает 9-е место. Команда в четырeх последних матчах обязательно забивала, при этом пропуская в восьми играх подряд. Каору Митома остаeтся ключевой фигурой атаки, имея 10 голов в 38 матчах. В последних пяти встречах «Брайтон» забил 8 голов, но при этом пропустил 13, что указывает на проблемы в обороне. Победа над «Вест Хэмом» (3:2) показала характер и способность использовать моменты, но команда остаeтся уязвимой в защите, особенно против соперников с сильной атакой.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» идeт четвeртым с 62 очками, демонстрируя отличную форму: в семи последних матчах команда обязательно забивала, а в пяти последних встречах забила 16 голов. Александер Исак лидирует с 26 голами в 39 матчах. Победа 3:0 над «Ипсвичем» в предыдущем туре укрепила позиции команды. За последние пять игр «Ньюкасл» пропустил всего 5 мячей, что говорит о сбалансированной игре, хотя защита не всегда безупречна.
Факты о командах:
«Брайтон»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
- В среднем 1.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
- В среднем 2.60 гола за матч в защите (последние 5 игр).
«Ньюкасл»
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
- В среднем 3.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
- В среднем 1.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Брайтон» – «Ньюкасл»
«Брайтон» показывает открытый футбол, но нестабилен в защите, особенно против топ-атакующих команд. «Ньюкасл» сейчас на ходу, с мощной атакой, способной разрывать оборонительные построения соперников. С учeтом текущей формы ожидается результативный матч с преимуществом гостей, способных навязать свою игру.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Ньюкасла».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Ньюкасла» – коэффициент 12.00
- Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60