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Прогноз на точный счет матча «Брайтон» – «Ньюкасл»: Премьер-лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:53
Брайтон - Ньюкасл
04 мая 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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12.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Ньюкасла»
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4 мая на «Фолмер AMEX Стэдиум» «Брайтон» примет «Ньюкасл» в рамках 35-го тура Премьер-лиги. «Брайтон» старается удержаться в топ-10, показывая результативный футбол, но с проблемами в обороне. «Ньюкасл» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, демонстрируя впечатляющую атакующую мощь и хорошую форму в последних матчах.

«Брайтон»

«Брайтон» набрал 51 очко после 34 туров и занимает 9-е место. Команда в четырeх последних матчах обязательно забивала, при этом пропуская в восьми играх подряд. Каору Митома остаeтся ключевой фигурой атаки, имея 10 голов в 38 матчах. В последних пяти встречах «Брайтон» забил 8 голов, но при этом пропустил 13, что указывает на проблемы в обороне. Победа над «Вест Хэмом» (3:2) показала характер и способность использовать моменты, но команда остаeтся уязвимой в защите, особенно против соперников с сильной атакой.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» идeт четвeртым с 62 очками, демонстрируя отличную форму: в семи последних матчах команда обязательно забивала, а в пяти последних встречах забила 16 голов. Александер Исак лидирует с 26 голами в 39 матчах. Победа 3:0 над «Ипсвичем» в предыдущем туре укрепила позиции команды. За последние пять игр «Ньюкасл» пропустил всего 5 мячей, что говорит о сбалансированной игре, хотя защита не всегда безупречна.

Факты о командах:

«Брайтон»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
  • В среднем 2.60 гола за матч в защите (последние 5 игр).

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • В среднем 3.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
  • В среднем 1.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).

Личные встречи
43% (9)
38% (8)
19% (4)
24
Забитых мячей
16
1.14
В среднем за матч
0.76
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Брайтон
1 : 1
04.05.2025
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ньюкасл
1 : 2
02.03.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ньюкасл
0 : 1
19.10.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
1 : 1
11.05.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брайтон
3 : 1
02.09.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл
4 : 1
18.05.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
0 : 0
13.08.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.03.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон
1 : 1
06.11.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
3 : 0
20.03.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл
0 : 3
20.09.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон
0 : 0
20.07.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ньюкасл
0 : 0
21.09.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
1 : 1
27.04.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
20.10.2018
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
0 : 0
30.12.2017
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон
1 : 0
24.09.2017
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
1 : 2
28.02.2017
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ньюкасл
2 : 0
27.08.2016
Брайтон
Англия. Кубок, 3 раунд
Брайтон
2 : 0
05.01.2013
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брайтон
1 : 0
28.01.2012
Ньюкасл
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Прогноз на матч «Брайтон» – «Ньюкасл»

«Брайтон» показывает открытый футбол, но нестабилен в защите, особенно против топ-атакующих команд. «Ньюкасл» сейчас на ходу, с мощной атакой, способной разрывать оборонительные построения соперников. С учeтом текущей формы ожидается результативный матч с преимуществом гостей, способных навязать свою игру.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Ньюкасла».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Ньюкасла» – коэффициент 12.00
  • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

12.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Ньюкасла»
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Брайтон
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