4 мая на «Фолмер AMEX Стэдиум» «Брайтон» примет «Ньюкасл» в рамках 35-го тура Премьер-лиги. «Брайтон» старается удержаться в топ-10, показывая результативный футбол, но с проблемами в обороне. «Ньюкасл» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, демонстрируя впечатляющую атакующую мощь и хорошую форму в последних матчах.

«Брайтон»

«Брайтон» набрал 51 очко после 34 туров и занимает 9-е место. Команда в четырeх последних матчах обязательно забивала, при этом пропуская в восьми играх подряд. Каору Митома остаeтся ключевой фигурой атаки, имея 10 голов в 38 матчах. В последних пяти встречах «Брайтон» забил 8 голов, но при этом пропустил 13, что указывает на проблемы в обороне. Победа над «Вест Хэмом» (3:2) показала характер и способность использовать моменты, но команда остаeтся уязвимой в защите, особенно против соперников с сильной атакой.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» идeт четвeртым с 62 очками, демонстрируя отличную форму: в семи последних матчах команда обязательно забивала, а в пяти последних встречах забила 16 голов. Александер Исак лидирует с 26 голами в 39 матчах. Победа 3:0 над «Ипсвичем» в предыдущем туре укрепила позиции команды. За последние пять игр «Ньюкасл» пропустил всего 5 мячей, что говорит о сбалансированной игре, хотя защита не всегда безупречна.

Факты о командах:

«Брайтон»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

В среднем 1.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр).

В среднем 2.60 гола за матч в защите (последние 5 игр).

«Ньюкасл»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

В среднем 3.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр).

В среднем 1.00 гола за матч в защите (последние 5 игр).

Личные встречи 43% (9) 38% (8) 19% (4) 24 Забитых мячей 16 1.14 В среднем за матч 0.76 3:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 35 тур Брайтон 1 : 1 Ньюкасл Англия. Кубок, 1/8 финала Ньюкасл 1 : 2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 8 тур Ньюкасл 0 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 37 тур Ньюкасл 1 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 4 тур Брайтон 3 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 25 тур Ньюкасл 4 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 2 тур Брайтон 0 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 28 тур Ньюкасл 2 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 11 тур Брайтон 1 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 29 тур Брайтон 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 2 тур Ньюкасл 0 : 3 Брайтон Англия. Премьер-лига, 37 тур Брайтон 0 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 6 тур Ньюкасл 0 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 36 тур Брайтон 1 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 9 тур Ньюкасл 0 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 21 тур Ньюкасл 0 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 6 тур Брайтон 1 : 0 Ньюкасл Англия. Чемпионшип, 28 тур Брайтон 1 : 2 Ньюкасл Англия. Чемпионшип, 5 тур Ньюкасл 2 : 0 Брайтон Англия. Кубок, 3 раунд Брайтон 2 : 0 Ньюкасл Англия. Кубок, 1/16 финала Брайтон 1 : 0 Ньюкасл

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ньюкасл»

«Брайтон» показывает открытый футбол, но нестабилен в защите, особенно против топ-атакующих команд. «Ньюкасл» сейчас на ходу, с мощной атакой, способной разрывать оборонительные построения соперников. С учeтом текущей формы ожидается результативный матч с преимуществом гостей, способных навязать свою игру.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Ньюкасла».

Рекомендованные ставки: