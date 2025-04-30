1 мая на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» примет «Брентфорд» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды демонстрируют стабильность и имеют мотивацию: хозяева ведут борьбу за еврокубки, а гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Ожидается насыщенная и результативная встреча.
«Ноттингем Форест»
Подопечные Нуну Эшпириту Санту переживают не самый яркий отрезок сезона. Победа над «Тоттенхэмом» немного подсластила серию из трeх поражений в предыдущих турах. Несмотря на успешную кампанию в Премьер-лиге, «Ноттингем Форест» показывает скромные цифры в атаке – всего 4 забитых мяча в 5 последних матчах. При этом команда стабильно пропускает – 6 голов за этот же период.
Главным оружием хозяев остаeтся Крис Вуд, на счету которого 19 мячей. Однако даже он не всегда справляется с низкой результативностью команды. Проблемы в центре поля, слабое подключение флангов и низкий процент реализации моментов не позволяют «Ноттингему» развить победную серию. Тем не менее, на своeм поле команда по-прежнему опасна – 9 матчей без поражений в последних 11 домашних встречах.
«Брентфорд»
«Брентфорд» проводит финишный отрезок сезона с явным подъемом. Команда Тома Франка набрала форму: 3 матча без поражений, в том числе уверенная победа над «Брайтоном» (4:2). В атаке блестит Бриан Мбемо – 18 голов в 37 матчах, он в отличной форме и стабильно угрожает воротам соперника.
Однако, как и соперник, «Брентфорд» регулярно пропускает – 6 голов за 5 игр, из них по 2 мяча от «Брайтона» и «Ньюкасла». Несмотря на это, гости уверенно чувствуют себя на выезде, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей вне дома. Команда умеет контролировать темп и эффективно использует стандарты.
Факты о командах:
«Ноттингем Форест»
- Победа в 2 из 5 последних матчей
- В среднем: 0.80 забитых, 1.20 пропущенных за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 4 последних матчах подряд
- Забивает в 11 матчах подряд против «Брентфорда»
«Брентфорд»
- 3 матча без поражений
- В среднем: 1.60 забитых, 1.20 пропущенных за матч (последние 5 игр)
- Забивает в 6 из 8 матчей против «Ноттингема»
- Не проигрывает в 7 из 9 выездных игр в Премьер-лиге
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Брентфорд»
Форма обеих команд указывает на вероятный открытый футбол с голами с обеих сторон. «Ноттингем Форест» силен на домашней арене, но нестабилен в обороне. «Брентфорд» в хорошей форме, отлично действует на контратаках и способен воспользоваться ошибками хозяев. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и ничейный исход, но с небольшим преимуществом гостей по качеству игры.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 1 – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.50