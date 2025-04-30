Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.85

30 апреля 2025 8:17
Ноттингем Форест - Брентфорд
01 мая 2025, четверг 21:30 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
3.6
Обе команды забьют – коэффициент 1.85
Сделать ставку

1 мая на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» примет «Брентфорд» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды демонстрируют стабильность и имеют мотивацию: хозяева ведут борьбу за еврокубки, а гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Ожидается насыщенная и результативная встреча.

«Ноттингем Форест»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту переживают не самый яркий отрезок сезона. Победа над «Тоттенхэмом» немного подсластила серию из трeх поражений в предыдущих турах. Несмотря на успешную кампанию в Премьер-лиге, «Ноттингем Форест» показывает скромные цифры в атаке – всего 4 забитых мяча в 5 последних матчах. При этом команда стабильно пропускает – 6 голов за этот же период.

Главным оружием хозяев остаeтся Крис Вуд, на счету которого 19 мячей. Однако даже он не всегда справляется с низкой результативностью команды. Проблемы в центре поля, слабое подключение флангов и низкий процент реализации моментов не позволяют «Ноттингему» развить победную серию. Тем не менее, на своeм поле команда по-прежнему опасна – 9 матчей без поражений в последних 11 домашних встречах.

«Брентфорд»

«Брентфорд» проводит финишный отрезок сезона с явным подъемом. Команда Тома Франка набрала форму: 3 матча без поражений, в том числе уверенная победа над «Брайтоном» (4:2). В атаке блестит Бриан Мбемо – 18 голов в 37 матчах, он в отличной форме и стабильно угрожает воротам соперника.

Однако, как и соперник, «Брентфорд» регулярно пропускает – 6 голов за 5 игр, из них по 2 мяча от «Брайтона» и «Ньюкасла». Несмотря на это, гости уверенно чувствуют себя на выезде, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей вне дома. Команда умеет контролировать темп и эффективно использует стандарты.

Факты о командах:

«Ноттингем Форест»

  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забитых, 1.20 пропущенных за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в 11 матчах подряд против «Брентфорда»

«Брентфорд»

  • 3 матча без поражений
  • В среднем: 1.60 забитых, 1.20 пропущенных за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 матчей против «Ноттингема»
  • Не проигрывает в 7 из 9 выездных игр в Премьер-лиге

Личные встречи
26% (5)
21% (4)
53% (10)
25
Забитых мячей
33
1.32
В среднем за матч
1.74
4:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брентфорд
0 : 2
21.12.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брентфорд
3 : 2
20.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
01.10.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брентфорд
2 : 1
29.04.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
05.11.2022
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
1 : 1
20.03.2021
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
12.12.2020
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
0 : 1
28.01.2020
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.10.2019
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
09.02.2019
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брентфорд
2 : 1
01.09.2018
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
10.04.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
3 : 4
12.08.2017
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
07.03.2017
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 0
16.08.2016
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
02.04.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брентфорд
2 : 1
21.11.2015
Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига, 41 тур
Брентфорд
2 : 2
06.04.2015
Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
05.11.2014
Брентфорд
Показать все

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Брентфорд»

Форма обеих команд указывает на вероятный открытый футбол с голами с обеих сторон. «Ноттингем Форест» силен на домашней арене, но нестабилен в обороне. «Брентфорд» в хорошей форме, отлично действует на контратаках и способен воспользоваться ошибками хозяев. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и ничейный исход, но с небольшим преимуществом гостей по качеству игры.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 1 – коэффициент 1.90
  • Ничья – коэффициент 3.50

3.6
Обе команды забьют – коэффициент 1.85
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Брентфорд Ноттингем Форест
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 1
2.05
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал - ПСЖ
Победа «Арсенала» – коэффициент 2.05
Матч завершен
2 : 1
2.0
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Спартак - Динамо
Победа «Спартака» – коэффициент 2.00
Матч завершен
0 : 2
2.6
Италия. Серия А, 34 тур
Верона - Кальяри
Победа «Вероны» – коэффициент 2.6
Матч завершен
0 : 2
2.05
Италия. Серия А, 34 тур
Верона - Кальяри
Победа «Вероны» – коэффициент 2.05
Матч завершен
2 : 2
1.45
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио - Парма
Победа «Лацио» – коэффициент 1.45
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 