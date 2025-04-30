1 мая на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» примет «Брентфорд» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды демонстрируют стабильность и имеют мотивацию: хозяева ведут борьбу за еврокубки, а гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Ожидается насыщенная и результативная встреча.

«Ноттингем Форест»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту переживают не самый яркий отрезок сезона. Победа над «Тоттенхэмом» немного подсластила серию из трeх поражений в предыдущих турах. Несмотря на успешную кампанию в Премьер-лиге, «Ноттингем Форест» показывает скромные цифры в атаке – всего 4 забитых мяча в 5 последних матчах. При этом команда стабильно пропускает – 6 голов за этот же период.

Главным оружием хозяев остаeтся Крис Вуд, на счету которого 19 мячей. Однако даже он не всегда справляется с низкой результативностью команды. Проблемы в центре поля, слабое подключение флангов и низкий процент реализации моментов не позволяют «Ноттингему» развить победную серию. Тем не менее, на своeм поле команда по-прежнему опасна – 9 матчей без поражений в последних 11 домашних встречах.

«Брентфорд»

«Брентфорд» проводит финишный отрезок сезона с явным подъемом. Команда Тома Франка набрала форму: 3 матча без поражений, в том числе уверенная победа над «Брайтоном» (4:2). В атаке блестит Бриан Мбемо – 18 голов в 37 матчах, он в отличной форме и стабильно угрожает воротам соперника.

Однако, как и соперник, «Брентфорд» регулярно пропускает – 6 голов за 5 игр, из них по 2 мяча от «Брайтона» и «Ньюкасла». Несмотря на это, гости уверенно чувствуют себя на выезде, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей вне дома. Команда умеет контролировать темп и эффективно использует стандарты.

Факты о командах:

«Ноттингем Форест»

Победа в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 0.80 забитых, 1.20 пропущенных за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах подряд

Забивает в 11 матчах подряд против «Брентфорда»

«Брентфорд»

3 матча без поражений

В среднем: 1.60 забитых, 1.20 пропущенных за матч (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 матчей против «Ноттингема»

Не проигрывает в 7 из 9 выездных игр в Премьер-лиге

Личные встречи 26% (5) 21% (4) 53% (10) 25 Забитых мячей 33 1.32 В среднем за матч 1.74 4:3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 17 тур Брентфорд 0 : 2 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 21 тур Брентфорд 3 : 2 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 7 тур Ноттингем Форест 1 : 1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 34 тур Брентфорд 2 : 1 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 15 тур Ноттингем Форест 2 : 2 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 38 тур Брентфорд 1 : 1 Ноттингем Форест Англия. Чемпионшип, 18 тур Ноттингем Форест 1 : 3 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 29 тур Брентфорд 0 : 1 Ноттингем Форест Англия. Чемпионшип, 11 тур Ноттингем Форест 1 : 0 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 31 тур Ноттингем Форест 2 : 1 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 6 тур Брентфорд 2 : 1 Ноттингем Форест Англия. Чемпионшип, 42 тур Ноттингем Форест 0 : 1 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 2 тур Брентфорд 3 : 4 Ноттингем Форест Англия. Чемпионшип, 36 тур Ноттингем Форест 2 : 3 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 3 тур Брентфорд 1 : 0 Ноттингем Форест Англия. Чемпионшип, 39 тур Ноттингем Форест 0 : 3 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 17 тур Брентфорд 2 : 1 Ноттингем Форест Англия. Чемпион-Лига, 41 тур Брентфорд 2 : 2 Ноттингем Форест Англия. Чемпион-Лига, 16 тур Ноттингем Форест 1 : 3 Брентфорд

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Брентфорд»

Форма обеих команд указывает на вероятный открытый футбол с голами с обеих сторон. «Ноттингем Форест» силен на домашней арене, но нестабилен в обороне. «Брентфорд» в хорошей форме, отлично действует на контратаках и способен воспользоваться ошибками хозяев. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и ничейный исход, но с небольшим преимуществом гостей по качеству игры.

Рекомендованные ставки: