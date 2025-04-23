24 апреля на стадионе «Метрополитано» пройдeт матч 33-го тура Ла Лиги, где «Атлетико» сразится с «Райо Вальекано». Хозяева борются за попадание в Лигу чемпионов и будут стремиться исправиться за осечку против «Лас-Пальмаса». А вот гости, идущие в середине таблицы, продолжают нестабильно выступать и теряют очки даже в тех встречах, где выглядели сильнее.
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне после уверенной победы над «Вальядолидом» неожиданно уступила «Лас-Пальмасу». Однако в целом форма «Атлетико» остаeтся боеспособной: клуб набрал 63 очка и сохраняет третью позицию в чемпионате. Хулиан Альварес остаeтся ключевой фигурой в атаке – на его счету уже 26 голов за сезон.
«Атлетико» стабильно забивает – 7 мячей в 5 последних турах, а на домашнем стадионе команда особенно надeжна: 8 из 9 последних домашних матчей – без поражений. Но оборона явно нуждается в корректировке: 6 пропущенных мячей за 5 игр и серия из 6 матчей с обязательными голами в свои ворота.
«Райо Вальекано»
Коллектив из пригорода Мадрида идeт на 10-м месте, но уже три тура не может выиграть. Последние встречи показали, что команда уязвима в защите: 10 пропущенных за 5 матчей, включая разгром от «Эспаньола» (0:4). Несмотря на это, атакующая линия остаeтся эффективной: в последних 8 матчах «Райо» забивает в 6, а Хорхе де Фрутос пытается взять на себя роль лидера, забив 6 голов в текущем сезоне.
На выезде у «Райо» нестабильные результаты, а текущая форма – тревожная: две крупные неудачи и всего одна победа за 5 туров.
Факты о командах
«Атлетико»:
- Не проигрывает в 8 из 9 последних матчей дома
- Забивает в 14 последних матчах против «Райо»
- Пропускает в 6 матчах подряд
- 1.40 гола за игру в среднем за 5 туров
«Райо Вальекано»:
- Не может победить в 3 турах подряд
- Пропускает в 3 матчах кряду
- В среднем 2.00 пропущенных за игру за 5 туров
- 1.20 гола в среднем за матч
Прогноз на матч «Атлетико» – «Райо Вальекано»
Учитывая текущую форму команд и мотивацию «Атлетико» сохранить место в топ-4, хозяева выглядят явным фаворитом. «Райо» неубедителен в обороне, а на выезде часто теряется под давлением. В то же время, учитывая результативность обеих сторон и слабости в защите, матч может получиться с голами с обеих сторон. Однако класс «Атлетико» и фактор домашнего поля должны сыграть решающую роль.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Атлетико» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90