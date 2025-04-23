24 апреля на стадионе «Метрополитано» пройдeт матч 33-го тура Ла Лиги, где «Атлетико» сразится с «Райо Вальекано». Хозяева борются за попадание в Лигу чемпионов и будут стремиться исправиться за осечку против «Лас-Пальмаса». А вот гости, идущие в середине таблицы, продолжают нестабильно выступать и теряют очки даже в тех встречах, где выглядели сильнее.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне после уверенной победы над «Вальядолидом» неожиданно уступила «Лас-Пальмасу». Однако в целом форма «Атлетико» остаeтся боеспособной: клуб набрал 63 очка и сохраняет третью позицию в чемпионате. Хулиан Альварес остаeтся ключевой фигурой в атаке – на его счету уже 26 голов за сезон.

«Атлетико» стабильно забивает – 7 мячей в 5 последних турах, а на домашнем стадионе команда особенно надeжна: 8 из 9 последних домашних матчей – без поражений. Но оборона явно нуждается в корректировке: 6 пропущенных мячей за 5 игр и серия из 6 матчей с обязательными голами в свои ворота.

«Райо Вальекано»

Коллектив из пригорода Мадрида идeт на 10-м месте, но уже три тура не может выиграть. Последние встречи показали, что команда уязвима в защите: 10 пропущенных за 5 матчей, включая разгром от «Эспаньола» (0:4). Несмотря на это, атакующая линия остаeтся эффективной: в последних 8 матчах «Райо» забивает в 6, а Хорхе де Фрутос пытается взять на себя роль лидера, забив 6 голов в текущем сезоне.

На выезде у «Райо» нестабильные результаты, а текущая форма – тревожная: две крупные неудачи и всего одна победа за 5 туров.

Факты о командах

«Атлетико»:

Не проигрывает в 8 из 9 последних матчей дома

Забивает в 14 последних матчах против «Райо»

Пропускает в 6 матчах подряд

1.40 гола за игру в среднем за 5 туров

«Райо Вальекано»:

Не может победить в 3 турах подряд

Пропускает в 3 матчах кряду

В среднем 2.00 пропущенных за игру за 5 туров

1.20 гола в среднем за матч

Личные встречи 77% (17) 18% (4) 5% (1) 49 Забитых мячей 14 2.23 В среднем за матч 0.64 7:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 0:7 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 33 тур Атлетико 3 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 6 тур Райо Вальекано 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 20 тур Атлетико 2 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 3 тур Райо Вальекано 0 : 7 Атлетико Испания. Примера, 28 тур Райо Вальекано 1 : 2 Атлетико Испания. Примера, 10 тур Атлетико 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 29 тур Райо Вальекано 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 19 тур Атлетико 2 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 24 тур Райо Вальекано 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 2 тур Атлетико 1 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 36 тур Атлетико 1 : 0 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/8 финала Атлетико 3 : 0 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/8 финала Райо Вальекано 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 17 тур Райо Вальекано 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 20 тур Атлетико 3 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 1 тур Райо Вальекано 0 : 0 Атлетико Испания. Примера, 21 тур Райо Вальекано 2 : 4 Атлетико Испания. Примера, 2 тур Атлетико 5 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур Райо Вальекано 2 : 1 Атлетико Испания. Примера, 4 тур Атлетико 4 : 3 Райо Вальекано Испания. Примера, 34 тур Райо Вальекано 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 15 тур Атлетико 3 : 1 Райо Вальекано

Прогноз на матч «Атлетико» – «Райо Вальекано»

Учитывая текущую форму команд и мотивацию «Атлетико» сохранить место в топ-4, хозяева выглядят явным фаворитом. «Райо» неубедителен в обороне, а на выезде часто теряется под давлением. В то же время, учитывая результативность обеих сторон и слабости в защите, матч может получиться с голами с обеих сторон. Однако класс «Атлетико» и фактор домашнего поля должны сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки: