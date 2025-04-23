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«Атлетико» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.70

23 апреля 2025 13:36
Атлетико - Райо Вальекано
24 апр. 2025, четверг 22:30 | Испания. Примера, 33 тур
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1.7
Победа «Атлетико» — коэффициент 1.70
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24 апреля на стадионе «Метрополитано» пройдeт матч 33-го тура Ла Лиги, где «Атлетико» сразится с «Райо Вальекано». Хозяева борются за попадание в Лигу чемпионов и будут стремиться исправиться за осечку против «Лас-Пальмаса». А вот гости, идущие в середине таблицы, продолжают нестабильно выступать и теряют очки даже в тех встречах, где выглядели сильнее.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне после уверенной победы над «Вальядолидом» неожиданно уступила «Лас-Пальмасу». Однако в целом форма «Атлетико» остаeтся боеспособной: клуб набрал 63 очка и сохраняет третью позицию в чемпионате. Хулиан Альварес остаeтся ключевой фигурой в атаке – на его счету уже 26 голов за сезон.

«Атлетико» стабильно забивает – 7 мячей в 5 последних турах, а на домашнем стадионе команда особенно надeжна: 8 из 9 последних домашних матчей – без поражений. Но оборона явно нуждается в корректировке: 6 пропущенных мячей за 5 игр и серия из 6 матчей с обязательными голами в свои ворота.

«Райо Вальекано»

Коллектив из пригорода Мадрида идeт на 10-м месте, но уже три тура не может выиграть. Последние встречи показали, что команда уязвима в защите: 10 пропущенных за 5 матчей, включая разгром от «Эспаньола» (0:4). Несмотря на это, атакующая линия остаeтся эффективной: в последних 8 матчах «Райо» забивает в 6, а Хорхе де Фрутос пытается взять на себя роль лидера, забив 6 голов в текущем сезоне.

На выезде у «Райо» нестабильные результаты, а текущая форма – тревожная: две крупные неудачи и всего одна победа за 5 туров.

Факты о командах

«Атлетико»:

  • Не проигрывает в 8 из 9 последних матчей дома
  • Забивает в 14 последних матчах против «Райо»
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • 1.40 гола за игру в среднем за 5 туров

«Райо Вальекано»:

  • Не может победить в 3 турах подряд
  • Пропускает в 3 матчах кряду
  • В среднем 2.00 пропущенных за игру за 5 туров
  • 1.20 гола в среднем за матч

Личные встречи
77% (17)
18% (4)
5% (1)
49
Забитых мячей
14
2.23
В среднем за матч
0.64
7:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  0:7
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3 : 0
24.04.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
1 : 1
22.09.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 1
31.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 7
28.08.2023
Атлетико
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1 : 2
09.04.2023
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 1
18.10.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
0 : 1
19.03.2022
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2 : 0
02.01.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.02.2019
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
25.08.2018
Райо Вальекано
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1 : 0
30.04.2016
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
3 : 0
14.01.2016
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
1 : 1
07.01.2016
Атлетико
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
0 : 2
30.12.2015
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3 : 1
24.01.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
25.08.2014
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
2 : 4
26.01.2014
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
5 : 0
25.08.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 1
10.02.2013
Атлетико
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 3
16.09.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
0 : 1
15.04.2012
Атлетико
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
3 : 1
04.12.2011
Райо Вальекано
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Прогноз на матч «Атлетико» – «Райо Вальекано»

Учитывая текущую форму команд и мотивацию «Атлетико» сохранить место в топ-4, хозяева выглядят явным фаворитом. «Райо» неубедителен в обороне, а на выезде часто теряется под давлением. В то же время, учитывая результативность обеих сторон и слабости в защите, матч может получиться с голами с обеих сторон. Однако класс «Атлетико» и фактор домашнего поля должны сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.7
Победа «Атлетико» — коэффициент 1.70
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Райо Вальекано Атлетико
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