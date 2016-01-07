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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 07 января 2016
Райо Вальекано
07.01.2016, четверг, 00:05
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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