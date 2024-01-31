Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 31 января 2024
Атлетико
31.01.2024, среда, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
35'
Рейнилду
90'
М. Депай
42'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
90'
+3
Желтая карточка
П. Чаваррия
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
Пас отдал
А. Гризманн
90'
83'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
76'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
И. Палазон
76'
Замена
О. Трехо
️️️️
А. Гарсия
Замена
Коке
️️️️
С. Ньигес
69'
64'
Замена
И. Баллиу
️️️️
А. Рацу
64'
Замена
М. Креспо
️️️️
К. Перес
60'
Желтая карточка
И. Палазон
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
М. Льоренте
58'
Замена
С. Лино
️️️️
Р. Рикельме
58'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Корреа
58'
Замена
Н. Молина
️️️️
А. Вермерен
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Гарсия
Пас отдал
П. Чаваррия
38'
Желтая карточка
К. Перес
ГОЛ! 1:0!
Рейнилду
Пас отдал
Р. Рикельме
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Атлетико
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
2-1-4-2-1
13
Облак
17
Рейнилду
22
Эрмосо
48
Вермерен
28
Витсель
8
Барриос
8
Ньигес
14
Льоренте
17
Рикельме
10
Корреа
10
Депай
3-2-2-2-1
1
Димитриевски
18
Эспино
24
Лежен
15
Эрнандес
2
Рацу
29
Чаваррия
71
Перес
23
Валентин
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
48
Вермерен
20
Молина
20
Молина
48
Вермерен
8
Ньигес
6
Коке
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
7
Де Пауль
7
Де Пауль
14
Льоренте
17
Рикельме
16
Лино
16
Лино
17
Рикельме
10
Корреа
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Корреа
2
Рацу
20
Баллиу
20
Баллиу
2
Рацу
71
Перес
19
Креспо
19
Креспо
71
Перес
18
Гарсия
8
Трехо
8
Трехо
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Дани Карденас
ВР
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
1
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
13
Офсайды
7
0
Количество передач
486
410
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.41
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Посещаемость:
47003 из 67703 зрителей (69%)
Новости команд
Все
Атлетико
Райо Вальекано
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
09:35
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
09:35
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+