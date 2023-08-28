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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 28 августа 2023
Райо Вальекано
28.08.2023, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 7
Завершен
Атлетико
2'
А. Гризманн
16'
М. Депай
36'
Н. Молина
73'
А. Мората
79'
А. Корреа
84'
А. Мората
86'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
Желтая карточка
И. Баллиу
88'
87'
Желтая карточка
М. Эрмосо
86'
ГОЛ! 0:7!
М. Льоренте
84'
ГОЛ! 0:6!
А. Мората
Пас отдал
А. Корреа
Замена
П. Чаваррия
️️️️
Л. Эспино
82'
Желтая карточка
Л. Эспино
81'
79'
ГОЛ! 0:5!
А. Корреа
76'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
П. Барриос
76'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
75'
Желтая карточка
А. Гризманн
73'
ГОЛ! 0:4!
А. Мората
Пас отдал
С. Ньигес
68'
Замена
С. Лино
️️️️
Я. Карраско
68'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
И. Палазон
67'
Желтая карточка
Ф. Лежен
65'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
60'
49'
Желтая карточка
П. Барриос
Замена
Р. Нтека
️️️️
О. Трехо
46'
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
46'
Желтая карточка
И. Палазон
39'
36'
ГОЛ! 0:3!
Н. Молина
Пас отдал
Р. Де Пауль
35'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Депай
16'
ГОЛ! 0:2!
М. Депай
Пас отдал
С. Ньигес
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Р. Де Пауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
44
Мартин Паскуаль
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
18
Эспино
15
Эрнандес
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
де Томас
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
15
Савич
8
Ньигес
7
Де Пауль
8
Барриос
28
Витсель
10
Карраско
7
Гризманн
10
Депай
18
Эспино
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Эспино
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
8
Трехо
11
Нтека
11
Нтека
8
Трехо
7
Палазон
19
де Фрутос
19
де Фрутос
7
Палазон
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
8
Барриос
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
8
Барриос
7
Де Пауль
14
Льоренте
14
Льоренте
7
Де Пауль
10
Карраско
16
Лино
16
Лино
10
Карраско
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
10
Депай
21
Мората
21
Мората
10
Депай
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
25
Дани Карденас
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
12
Бебе
ЛВ
44
Мартин Паскуаль
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
12
Бебе
ЛВ
44
Мартин Паскуаль
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Okko
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Райо Вальекано
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