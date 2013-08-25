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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 25 августа 2013
Атлетико
25.08.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
5 : 0
Завершен
Райо Вальекано
17'
Р. Гарсия
21'
Д. Коста
35'
А. Туран
53'
Тиагу
90'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
ГОЛ! 5:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Коке
90'
71'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Замена
Л. Баптистао
️️️️
А. Туран
69'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
66'
63'
Замена
К. Куэва
️️️️
А. Переа
Замена
Коке
️️️️
Габи
60'
ГОЛ! 4:0!
Тиагу
Пас отдал
А. Туран
53'
47'
Замена
Р. Баэна
️️️️
А. Буэно
ГОЛ! 3:0!
А. Туран
Пас отдал
Д. Коста
35'
34'
Замена
А. Арбилья
️️️️
А. Гальвез
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
А. Туран
21'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Габи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
6
Коке
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
4-3-3
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
5
Тиагу
66
Туран
14
Габи
19
Коста
7
Вилья
14
Гарсия
4-2-1-3
1
Кобеньо
0
Галеано
6
Гальвез
2
Тито
22
Мартинес
8
Ньигес
10
Трасоррас
80
Переа
11
Ларривей
7
Бангура
19
Буэно
14
Габи
6
Коке
6
Коке
14
Габи
66
Туран
12
Баптистао
12
Баптистао
66
Туран
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
6
Гальвез
23
Арбилья
23
Арбилья
6
Гальвез
19
Буэно
15
Баэна
15
Баэна
19
Буэно
80
Переа
99
Куэва
99
Куэва
80
Переа
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
23
Адриан Эмбарба
ПВ
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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