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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 02 января 2022
Атлетико
02.01.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
28'
А. Корреа
53'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
Замена
А. Фелипе
️️️️
Я. Карраско
90'
+1
76'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Комесанья
Желтая карточка
Р. Де Пауль
74'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Суарес
72'
Желтая карточка
Х. Хименес
63'
59'
Замена
О. Трехо
️️️️
У. Лопес
59'
Замена
Бебе
️️️️
К. Родригес
ГОЛ! 2:0!
А. Корреа
Пас отдал
Р. Лоди
53'
46'
Замена
А. Мартин
️️️️
И. Палазон
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
28'
Желтая карточка
Л. Суарес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-2-3-1
13
Облак
6
Лоди
20
Хименес
22
Эрмосо
2
Триппьер
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
3-2-3-1-1
13
Зидан
11
Гарсия
24
Савельич
15
Мараш
20
Баллиу
13
Родригес
23
Валентин
8
Лопес
14
Комесанья
7
Палазон
14
Гвардиола
10
Карраско
18
Фелипе
18
Фелипе
10
Карраско
9
Суарес
10
Кунья
10
Кунья
9
Суарес
8
Лопес
8
Трехо
8
Трехо
8
Лопес
13
Родригес
12
Бебе
12
Бебе
13
Родригес
7
Палазон
11
Мартин
11
Мартин
7
Палазон
14
Комесанья
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Комесанья
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
2
Икер Ресио
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
2
Икер Ресио
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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