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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 19 марта 2022
Райо Вальекано
19.03.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
49'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
90'
+2
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Коке
90'
+1
Замена
А. Фелипе
️️️️
А. Гризманн
85'
Желтая карточка
С. Савич
85'
Красная карточка
А. Корреа
Замена
М. Силла
️️️️
О. Трехо
84'
81'
Желтая карточка
Я. Облак
78'
Желтая карточка
Коке
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Гвардиола
76'
74'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
О. Трехо
65'
64'
Замена
А. Корреа
️️️️
Э. Эррера
64'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Ж. Феликс
63'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Р. Лоди
Замена
И. Палазон
️️️️
Бебе
62'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
62'
49'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
Ж. Феликс
Желтая карточка
С. Комесанья
42'
Желтая карточка
М. Суарес
30'
20'
Желтая карточка
Р. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
4
Суарес
24
Катена
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
12
Бебе
8
Трехо
18
Гарсия
14
Гвардиола
4-4-2
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
20
Хименес
6
Лоди
7
Де Пауль
6
Коке
16
Эррера
14
Льоренте
79
Феликс
7
Гризманн
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
14
Гвардиола
11
Нтека
11
Нтека
14
Гвардиола
12
Бебе
7
Палазон
7
Палазон
12
Бебе
8
Трехо
14
Силла
14
Силла
8
Трехо
6
Коке
22
Эрмосо
22
Эрмосо
6
Коке
7
Гризманн
18
Фелипе
18
Фелипе
7
Гризманн
6
Лоди
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Лоди
16
Эррера
10
Корреа
10
Корреа
16
Эррера
79
Феликс
9
Суарес
9
Суарес
79
Феликс
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Пабло Барриос
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Пабло Барриос
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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