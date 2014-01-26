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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 26 января 2014
Райо Вальекано
26.01.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 4
Завершен
Атлетико
40'
Х. Виера
76'
Х. Ларривей
8'
Д. Вилья
30'
А. Туран
44'
А. Туран
74'
С. Ньигес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
Замена
Я. Фальке
️️️️
Х. Виера
84'
80'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Р. Баэна
76'
ГОЛ! 2:4!
Х. Ларривей
76'
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
С. Ньигес
65'
Замена
К. Родригес
️️️️
О. Торрес
Желтая карточка
С. Ньигес
63'
61'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Соса
Замена
Р. Рочина
️️️️
Л. Бангура
57'
44'
ГОЛ! 1:3!
А. Туран
ГОЛ! 1:2!
Х. Виера
Пас отдал
Р. Трасоррас
40'
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Туран
Пас отдал
Х. Соса
Желтая карточка
Р. Баэна
26'
Пенальти не реализован!
Х. Виера
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
0
Леонель Галеано
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-3-1-3
23
Рубен
22
Мартинес
2
Тито
23
Арбилья
8
Ньигес
15
Баэна
10
Трасоррас
10
Виера
11
Ларривей
7
Бангура
19
Буэно
4-4-2
1
Куртуа
22
Манкильо
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
66
Туран
14
Габи
5
Тиагу
7
Соса
7
Вилья
19
Коста
15
Баэна
11
Кастильо
11
Кастильо
15
Баэна
10
Виера
44
Фальке
44
Фальке
10
Виера
7
Бангура
16
Рочина
16
Рочина
7
Бангура
Торрес
7
Родригес
7
Родригес
Торрес
7
Соса
8
Торрес
8
Торрес
7
Соса
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
0
Леонель Галеано
ЦЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
99
Кристиан Куэва
ЦП
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
0
Леонель Галеано
ЦЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
99
Кристиан Куэва
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Вальекас
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