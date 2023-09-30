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Он круче Проведеля! Во Франции вратарь на 90+ отразил пенальти и забил гол

Еще свеж в памяти подвиг голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, который спас свою команду от поражения в матче ЛЧ с «Атлетико» (1:1), сравняв счет в компенсированное ко второму тайму время.

Но во Франции появился герой, способный перекрыть достижение вратаря с русскими корнями. Это Антони Бев из «Авранша».

На 90-й минуте он спокойно отразил пенальти, а спустя пять минут забил головой, принеся своей команде ничью 1:1.

Вот так Бев сотворил маленькое чудо и прославился на весь мир. В эпоху масс-медиа и соцсетей это возможно сделать, играя даже в третьем французском дивизионе.

Франция. Лига 1 Авранш
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