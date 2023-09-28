«Зенит» выиграл суд у «Барселоны»: ФИФА отклонила абсурдное требование каталонцев

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28 сентября стало известно, что ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» в вопросе бонусных выплат за уже бывшего нападающего команды Малкома.

В чем суть дела? В 2019 году при продаже Малкома российскому клубу «Барселона» включила в сделку пункт, по которому «Зенит» должен был выплатить денежную компенсацию в случае участия в Лиге чемпионов сезона‑2022/23.

Из‑за отстранения российских клубов от еврокубков «Зенит» не участвовал в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Однако, «Барселона» попросила российский клуб выплатить бонус, мотивировав это тем, что «Зенит» выиграл РПЛ и должен был сыграть в ЛЧ.

По данным «Матч ТВ», «Зенит» отказался выплачивать бонус, из-за чего «Барселона» обратилась в ФИФА. Но каталонский клуб ожидаемо проиграл – организация отклонила жалобу «Барселоны» и встала на сторону российского клуба.

На этом суд «Барселоны» с «Зенитом» не закончен. Команда Хави обратилась в последнюю инстанцию в надежде получить бонус – теперь разбираться в деле будет CAS.

Фото: Global Look Press