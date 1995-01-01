Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Бомбалейла Все блоги -

    «Зенит» выиграл суд у «Барселоны»: ФИФА отклонила абсурдное требование каталонцев

    28 сентября, 15:58
    Просили бонус за выход чемпиона России в ЛЧ.

    Да, вы все правильно прочитали.

    28 сентября стало известно, что ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» в вопросе бонусных выплат за уже бывшего нападающего команды Малкома.

    В чем суть дела? В 2019 году при продаже Малкома российскому клубу «Барселона» включила в сделку пункт, по которому «Зенит» должен был выплатить денежную компенсацию в случае участия в Лиге чемпионов сезона‑2022/23.

    Из‑за отстранения российских клубов от еврокубков «Зенит» не участвовал в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Однако, «Барселона» попросила российский клуб выплатить бонус, мотивировав это тем, что «Зенит» выиграл РПЛ и должен был сыграть в ЛЧ.

    По данным «Матч ТВ», «Зенит» отказался выплачивать бонус, из-за чего «Барселона» обратилась в ФИФА. Но каталонский клуб ожидаемо проиграл – организация отклонила жалобу «Барселоны» и встала на сторону российского клуба.

    На этом суд «Барселоны» с «Зенитом» не закончен. Команда Хави обратилась в последнюю инстанцию в надежде получить бонус – теперь разбираться в деле будет CAS.

    Фото: Global Look Press

    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19974

      NewLife 21 час назад

      Прикольно бы звучало: "Зенит выиграл у Барселоны"........, а потом добавить "суд"))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5123

      Бомбардиръ 23 часа назад

      Обосралона)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6367

      fakeid 23 часа назад

      им и так мало бонуса за последующую перепродажу малкома? они же его получили. а тут уже не знают, где ещё денег раздобыть, чтобы свои долги покрыть, побираются уже не первый раз, тут лям, там лям. в данном случае тоже, наверное, не больше ляма сумма была.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+