Обзор букмекерской конторы BetBoom

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BetBoom — лицензированная букмекерская контора. Букмекер легально работает в России. Права на бренд принадлежат компании ООО «Фирма СТОМ». Регистрационный номер лицензии ФНС РФ Л027-00108-77/00395486. Лицензия на работу получена в 2010 году.

BetBoom принимает ставки на спорт и киберспорт. На портале есть раздел с быстрыми ставками. Нет онлайн слотов, рулетки, покера и ставок на неспортивные события. Основной язык сайта — русский. Все платежи только в российском рубле.

Для размещения ставок в БК «Бетбум» необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации. Минимальный возраст регистрации на сайте 18 лет. За создание учетной записи предусмотрен бонус до 7 000 рублей на первый депозит.

Главные плюсы букмекерской конторы BetBoom:

Легальный статус;

Банковская гарантия 500 000 000 рублей;

Быстрые ставки;

Ставки на спорт и киберспорт;

Прямые трансляции игр;

Высокие коэффициенты.

В нашем обзоре подробный алгоритм регистрации и верификации счета, бонусы за регистрацию, особенности ставок и вывода выигрышей.

Обзор сайта букмекерской конторы BetBoom

Официальный сайт букмекерской конторы выполнен с использование черного, белого и желтого цвета. На главной странице портала можно включить темную или светлую тему.

Выбор темы

На главной странице портала есть кнопки для быстрого перехода к основным разделам сайта. Верхнее горизонтальное меню:

Спорт;

Live;

Киберспорт;

Быстрые ставки;

Акции и бонусы;

Вход регистрация.

Ниже расположен активное поле с главными акциями и новостями букмекера. На главной странице портала нет большого количества Live-матчей и популярных событий. В самых популярных видах спорта представлены по 4 игры с основным исходом в них. Есть раздел со всеми играми из раздела «Быстрые ставки».

Популярные события, быстрые ставки

В нижней части главной страницы находится информация о букмекере. Ссылки на приложения, правила приема ставок, список партнеров и наград.

Регистрация и идентификация

Размещать ставки в букмекерской конторе BetBoom могут только зарегистрированные клиенты из России в возрасте старше 18 лет. Для создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу.

Регистрация на сайте

При переходе по вкладке открывается регистрационная анкета с тремя полями для заполнения:

Номер телефона;

Пароль;

Дата рождения.

В анкете есть поле «У меня есть промокод». Его заполняют только в случае наличия бонус-кода для получения дополнительного вознаграждения за создание учетной записи. Для завершения процедуры необходимо дать согласие с правилами работы БК, подтвердить свое совершеннолетие и нажать «Зарегистрироваться».

Регистрационная анкета

После регистрации на сайте игрок получает доступ к личному кабинету. Для его открытия необходимо авторизоваться на портале. Вход в личный кабинет при нажатии на «Вход» и заполнении данных клиента: номер телефона и пароль.

В личном кабинете можно пройти упрощенную идентификацию. Есть три способа идентификации:

Заполнение анкеты с личными данными: ФИО, паспортные данные, ИНН или СНИЛС;

Загрузка фото паспорта в личном кабинете;

Подтверждение данных клиента через портал Госуслуги.

Упрощенная идентификация имеет два лимита: одна операция по выводу и пополнению не более 60 тысяч, общий оборот ставок не более 200 000 в месяц.

Для снятия лимитов необходимо пройти полную идентификацию. Сделать это можно по паспорту и номеру телефона в любом наземном ППС букмекера или офисах-партнеров Contact и Связной. Подтверждение личности в офисах-партнеров платное. Стоимость 150 и 300 рублей.

Идентификация личности сопряжена с регистрацией в ЕЦУПС. Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале, то повторная идентификация не потребуется.

Бонус за регистрацию

За создание учетной записи букмекерская контора «Бетбум» поощряет новых клиентов. Новичкам доступен бонус до 7 000 рублей за пополнение счета.

Активация бонусного предложения проходит в пять шагов:

Регистрация на сайте или через приложение;

Идентификация личности;

Пополнение счета;

Размещение ставок;

Получение фрибета в размере первого депозита.

Для зачисления на счет фрибета, игрок должен выполнить оборот ставок. Общее количество ставок х10 от размера депозита. В зачет идут все ставки с коэффициентом от 1,90.

Бонус новым клиентам

Полученный фрибет можно использовать для заключения пари на любой вид спорта. Выигрыш по бесплатной ставке не подлежит отыгрышу и сразу зачисляется на счет клиента.

Ставки на спорт

В линии букмекерской конторы BetBoom более 30 видов спорта для размещения ставок. При переходе по вкладке «Спорт» открывается общий перечень дисциплин. Сперва указаны топовые чемпионаты, далее идет перечисление всех турниров по уровню значимости.

Виды спорта для ставок

Максимальное представительство у футбола. В линии более 1 000 матчей. Количество турниров большое. Европейские турниры представлены не только главным чемпионатом, но и турнирами более низкого ранга. Большой выбор кубковых и международных соревнований. Богатый выбор событий в хоккее, теннисе и баскетболе.

На странице с матчами можно выбрать раздел Live. В отдельном окне представлены игры, на которые есть матч-центр и прямые видеотрансляции. Для получения дополнительной информация для анализа игр можно использовать разделы:

Результаты;

Live-результаты;

Статистика.

Статистика и результаты доступны на большинство игр, которые находятся в линии букмекера.

Раздел со статистикой

Киберспорт вынесен в отдельный раздел. BetBoom уделяет много внимания развитию киберспорта. В линии следующие дисциплины:

LoL;

Dota 2;

CS: GO;

Overwatch;

King of Glory;

StarCraft 2;

Rocket League;

StarCraft 1;

Rainbow Six;

Halo.

Есть раздел с результатами всех матчей. Трансляции игр доступны всем посетителям сайта букмекера без регистрации.

Трансляции в киберспорте

Размер маржи зависит от вида спорта и рейтинга матча. Средний показатель 4-6%.

Быстрые ставки

Отдельного внимания заслуживает раздел «Быстрые ставки». В BetBoom все быстрые игры связаны с теннисом. Размер минимальной ставки от 10 до 50 рублей в зависимости от вида игры. Все матчи доступны в демо-режиме. Игра на деньги только после регистрации и верификации счета. Всего в разделе 10 игр. Максимальный выигрыш х10 000 от суммы ставки.

Бонусная программа

В бонусной программе букмекерской конторы BetBoom пять предложений. Виды бонусов и их значение:

Экспресс дня — ежедневно букмекер собирает до 5 экспрессов, каждый купон дополнительно умножается на 1,15. Преимущество предложения в том, что при одинаковых рисках вы получаете больший выигрыш.

Киберспортивный оракул — делай ставки на киберспорт от 100 рублей и отправь свой прогноз на выделенные матчи. Победители рейтинга прогнозистов сразятся за приз в размере 100 000 рублей.

Футбольный оракул — размещай ставки на футбол от 100 рублей и сделай прогноз на странице акции. Победители будут участвовать в розыгрыше 100 000 рублей.

2:0 в твою пользу на матчи РПЛ — расчет ставки как выигрышной при условии преимущества команды в счете в 2 гола. Если игрок поставил на победу одной команды, и она ведет в счете в 2 гола, то BetBoom досрочно рассчитает пари вне зависимости от итогового счета игры.

Кэшбэк 10% — еженедельный возврат до 10% на разницу между суммой ставок и суммой выигрышей. Процент возврата зависит от количества бонусных очков за последние 180 дней. Баллы копятся за ставки — сумма ставки умножается на специальный коэффициент.

Способ подсчета очков для определения процента возврата

Это основные бонусные предложения, которыми пользуются активные клиенты.

Способы платежей

Букмекерская контора BetBoom принимает платежи через самые популярные платежные системы. Минимальная сумма платежа 100 рублей. Верхний лимит зависит от типа платежной системы. Способы пополнения счет в «БетБум»:

Банковские карты VISA, MasterCard, SberPay, МИР — до 595 000 рублей за платеж;

Электронные кошельки QIWI, ЮMoney — до 15 000;

Электронный кошелек ЦУПИС — до 595 000;

Мобильная коммерция МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 — до 15 000;

Терминалы Элекснет — до 15 000.

Букмекер не берет комиссию за денежные переводы. Оплатить комиссию за платежи придется владельцам мобильных телефонов. Комиссия от 8,5% до 11,99%. Деньги поступают на счет моментально.

Лимит на вывод до 15 000 рублей на электронные кошельки QIWI и ЮMoney. На банковские карты, счет в банке и кошелек ЦУПИС вывод до 595 000 рублей. Для вывода средств рекомендуется использовать те же реквизиты, что и при внесении денег на счет. Деньги поступают на счет в течение 10-25 минут. Возможны задержки с переводами до 48 часов.

Приложения и мобильная версия сайта

Букмекерская контора BetBoom поддерживает ставки в мобильной версии и мобильных приложениях для гаджетов с ОС iOS и Android. Для размещения ставок в мобильной версии не требуется установка дополнительного ПО. Достаточно использовать встроенный браузер, мобильная версия открывается автоматически.

Для размещения ставок через приложение необходимо скачать и установить программу на смартфон. Для смартфонов с ОС Android, apk-файл находится на официальном сайте букмекера. Для установки программы требуется дать разрешение на скачивание файлов из неизвестных источников.

Приложения BetBoom

Ссылку на скачивание можно получить в СМС сообщении или отсканировав QR-код. Приложение есть в официальных магазинах App Store, Galaxy Store и AppGallery.

По функционалу и возможностям приложение полностью дублирует основной сайт.

Служба поддержки

Все способы связи со службой букмекерской конторы BetBoom представлены в разделе «Контакты». Пользователь может выбрать один из вариантов:

support@betboom.ru;

8 800 505 4343;

Онлайн чат.

А разделе «Контакты» также представлена интерактивная карта со всеми клубами BetBoom.

Контакты и чат для связи с саппорт

Букмекер активно ведет группу Вконтакте https://vk.com/betboom и телеграм-канал https://t.me/betboomru.

Заключение

BetBoom — легальная букмекерская контора. На сайте и приложениях букмекера можно размещать ставки на спорт и киберспорт, играть в «Быстрые игры». По размеру коэффициентов букмекер не выделяется, демонстрируя средний показатель по рынку ставок. По выбору матчей и вариативности росписи БК BetBoom на хорошем уровне. Есть бесплатные трансляции игр, раздел с результатами и статистикой.

На сайте BetBoom могут зарегистрироваться совершеннолетние граждане РФ. Основная валюта счета — российский рубль.

Главная сильная сторона букмекера — быстрый вывод денег. Если нет проблем с верификацией счета и работой платежной системы, то деньги приходят моментально. В редких случаях задержка до 48 часов. Это меньше чем у конкурентов.

Ответы на частые вопросы?

Как зайти в личный кабинет бк BetBoom?

Для авторизации на сайте букмекерской конторы необходимо нажать «Вход», ввести номер телефона и пароль.

Где найти актуальное зеркало бк BetBoom?

Поиск актуального рабочего зеркала не требуется. Проблем с доступом к сайту betboom.ru нет.

Как пополнить счет в бк BetBoom?

Для пополнения счета в BetBoom необходимо авторизоваться на сайте и перейти в личный кабинет. В нем выбрать «Работа со счетом». Далее указываем сумму платежа, способ оплаты и подтверждаем операцию.

Как сделать ставку в бк BetBoom?

Для размещения ставки необходимо иметь положительный баланс. После авторизации на сайте выбираем вид спорта, чемпионат, матча. В росписи нажимаем на коэффициент с соответствующим прогнозом. Событие отправляется в купон. В нем необходимо указать сумму ставки и тип пари. В купоне отображается потенциальный выигрыш. Букмекер принимает ставки типа Одинар, Экспресс и Система.

Как вывести деньги из бк BetBoom?

Для вывода денег необходимо авторизоваться на сайте и в личном кабинете выбрать раздел «Работа со счетом». После выбора платежной системы и ввода суммы необходимо подтвердить операцию. Вывод доступен на те же реквизиты, с которых проводилось пополнение.

Где скачать мобильное приложение бк BetBoom?

Получить ссылку на приложение можно на сайте букмекера в разделе https://betboom.ru/mobileapp. У BetBoom приложения для смартфонов с ОС iOS и Android.