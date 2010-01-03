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    Франсиско Мальдонадо - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Франсиско
    Фамилия Мальдонадо
    Команда Сан Фернандо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 15 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 55' -90' Расинг (Сантандер) 2:0 Спортинг (Хихон)
    08.05.2010 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    04.05.2010 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Спортинг (Хихон)
    25.04.2010 83' -85' Спортинг (Хихон) 0:2 Вальядолид (Вальядолид)
    85'
    07.03.2010 68' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:0 Спортинг (Хихон)
    13.02.2010 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    24.01.2010 Был в запасе Спортинг (Хихон) 0:1 Расинг (Сантандер)
    17.01.2010 73' -90' Атлетико (Мадрид) 3:2 Спортинг (Хихон)
    10.01.2010 1' -66' Спортинг (Хихон) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    41'
    03.01.2010 1' -90' Спортинг (Хихон) 2:2 Малага (Малага)
    20.12.2009 73' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Спортинг (Хихон)
    13.12.2009 66' -90' Спортинг (Хихон) 0:1 Севилья (Севилья)
    06.12.2009 77' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:1 Спортинг (Хихон)
    28.11.2009 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    22.11.2009 1' -71' Херес (Херес-де-ла-Фронтера) 0:0 Спортинг (Хихон)
    08.11.2009 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    27.09.2009 1' -49' Осасуна (Памплона) 1:0 Спортинг (Хихон)
    24.09.2009 86' -90' Спортинг (Хихон) 1:1 Сарагоса (Сарагоса)
    20.09.2009 1' -60' Валенсия (Валенсия) 2:2 Спортинг (Хихон)
    13.09.2009 1' -66' Спортинг (Хихон) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    8'
    31.08.2009 73' -90' Барселона (Барселона) 3:0 Спортинг (Хихон)
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