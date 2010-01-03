Франсиско Мальдонадо - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Мальдонадо
|Команда
|Сан Фернандо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Мальдонадо
|Команда
|Сан Фернандо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|15
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2010
|55' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|08.05.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.05.2010
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Спортинг (Хихон)
|25.04.2010
|83' -85'
|Спортинг (Хихон)
|0:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|85'
|07.03.2010
|68' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:0
|Спортинг (Хихон)
|13.02.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|24.01.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Расинг (Сантандер)
|17.01.2010
|73' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:2
|Спортинг (Хихон)
|10.01.2010
|1' -66'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|41'
|03.01.2010
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:2
|Малага (Малага)
|20.12.2009
|73' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|13.12.2009
|66' -90'
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|06.12.2009
|77' -90'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|22.11.2009
|1' -71'
|Херес (Херес-де-ла-Фронтера)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|08.11.2009
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|27.09.2009
|1' -49'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Спортинг (Хихон)
|24.09.2009
|86' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Сарагоса (Сарагоса)
|20.09.2009
|1' -60'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Спортинг (Хихон)
|13.09.2009
|1' -66'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|8'
|31.08.2009
|73' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Спортинг (Хихон)