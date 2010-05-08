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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетико
Спортинг - Атлетико: обзор матча 08 мая 2010
Спортинг
08.05.2010, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
57'
М. Де лас Куэвас
71'
И. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетико
Замена
С. Матабуэна
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Д. Баррал
️️️️
М. Билич
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
Кармело
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
Коке
️️️️
А. Лопес
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
ГОЛ! 1:0!
М. Де лас Куэвас
Замена
Т. Уйфалуши
️️️️
Х. Валера
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
13'
Замена
Жоэль
️️️️
С. Асенхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
47
Серхио Родригес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
6
Коке
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
17
Борха
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Хуан Пабло
14
Эрнандес
15
Арнолен
11
Лора
3
Анхель
0
Састре
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
4
Камачо
17
Кастро
9
Билич
3-2-4-1
1
Асенхо
18
Домингес
5
Хуанито
6
Кабрера
20
Валера
3
Лопес
11
Сальвио
4
Камачо
5
Тиагу
14
Хурадо
6
Бальде
10
Де лас Куэвас
24
Матабуэна
24
Матабуэна
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
6
Кармело
6
Кармело
17
Кастро
9
Билич
18
Баррал
18
Баррал
9
Билич
1
Асенхо
1
Жоэль
1
Жоэль
1
Асенхо
20
Валера
30
Уйфалуши
30
Уйфалуши
20
Валера
3
Лопес
6
Коке
6
Коке
3
Лопес
Остались в запасе
Спортинг
Атлетико
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
47
Серхио Родригес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Луис Моран
ПВ
Остались в запасе
47
Серхио Родригес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Спортинг - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
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Спортинг
1 : 2
08.11.2026
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01.11.2026
Спортинг
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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Испания. Примера, 13 тур
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- : -
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Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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