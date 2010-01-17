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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Спортинг
Атлетико - Спортинг: обзор матча 17 января 2010
Атлетико
17.01.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 2
Завершен
Спортинг
13'
Д. Форлан
54'
П. Ассунсао
67'
И. Бальде
34'
Д. Кастро (П)
90+2'
Л. Моран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Спортинг
+2
ГОЛ! 3:2!
Л. Моран
Желтая карточка
Г. Арнолен
Замена
Тиагу
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
И. Бальде
ГОЛ! 3:1!
И. Бальде
Замена
Д. Баррал
️️️️
Кармело
Замена
️️️️
М. Билич
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Форлан
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Симау
ГОЛ! 2:1!
П. Ассунсао
Пас отдал
Т. Уйфалуши
Желтая карточка
А. Домингес
+1
Желтая карточка
М. Билич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кастро
ГОЛ! 1:0!
Д. Форлан
Пас отдал
С. Агуэро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
20
Симау
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
4
Диего Камачо
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спортинг
0
Херард
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
3
Лопес
18
Домингес
21
Переа
30
Уйфалуши
19
Рейес
12
Ассунсао
14
Гарсия
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
4
Ботиа
15
Арнолен
15
Канелья
4
Камачо
5
Ривера
18
Моран
6
Кармело
17
Кастро
9
Билич
20
Симау
14
Хурадо
14
Хурадо
20
Симау
14
Гарсия
5
Тиагу
5
Тиагу
14
Гарсия
10
Форлан
6
Бальде
6
Бальде
10
Форлан
17
Кастро
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
17
Кастро
6
Кармело
18
Баррал
18
Баррал
6
Кармело
Остались в запасе
Атлетико
Спортинг
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
0
Херард
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
0
Херард
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Атлетико - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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