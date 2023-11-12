Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Хуан Мирителло - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Хуан
    Фамилия Мирителло
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Родной город Лухан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 1999 (25 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' ПАС Ламия 2:1 Астерас Греция. Суперлига, 22 тур
    78'
    04.02.2024 1' - 90' АЕК 4:2 Астерас Греция. Суперлига, 21 тур
    90'
    28.01.2024 1' - 90' Астерас 3:0 Атромитос Греция. Суперлига, 20 тур
    14.01.2024 1' - 90' Астерас 1:0 Волос Греция. Суперлига, 18 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 19 10 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Астерас (Триполис)
    78'
    04.02.2024 1' -90' АЕК (Афины) 4:2 Астерас (Триполис)
    90'
    28.01.2024 1' -90' Астерас (Триполис) 3:0 Атромитос (Перистери)
    14.01.2024 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Волос (Волос)
    90'
    07.01.2024 1' -90' ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    10'
    03.01.2024 1' -83' Астерас (Триполис) 3:2 Арис (Салоники)
    45' 52' 55'
    21.12.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Астерас (Триполис)
    37'
    17.12.2023 1' -77' Астерас (Триполис) 1:4 ПАОК (Салоники)
    02.12.2023 71' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Пансерраикос (Серрес)
    78'
    12.11.2023 1' -15' Астерас (Триполис) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    05.11.2023 1' -71' Панетоликос (Агринио) 0:1 Астерас (Триполис)
    8'
    29.10.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 0:1 ПАС Ламия (Ламия)
    22.10.2023 1' -82' Астерас (Триполис) 0:3 АЕК (Афины)
    02.10.2023 59' -90' Атромитос (Перистери) 0:0 Астерас (Триполис)
    28.09.2023 1' -61' Астерас (Триполис) 1:4 Панатинаикос (Афины)
    24.09.2023 1' -67' Волос (Волос) 1:2 Астерас (Триполис)
    7'
    17.09.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 2:2 ПАС (Яннина)
    03.09.2023 1' -90' Арис (Салоники) 3:2 Астерас (Триполис)
    20.08.2023 1' -75' ПАОК (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    41'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+