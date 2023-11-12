Хуан Мирителло - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Мирителло
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лухан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Мирителло
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лухан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|ПАС Ламия
|2:1
|Астерас
|Греция. Суперлига, 22 тур
|78'
|04.02.2024
|1' - 90'
|АЕК
|4:2
|Астерас
|Греция. Суперлига, 21 тур
|90'
|28.01.2024
|1' - 90'
|Астерас
|3:0
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 20 тур
|14.01.2024
|1' - 90'
|Астерас
|1:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 18 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|19
|10
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|78'
|04.02.2024
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:2
|Астерас (Триполис)
|90'
|28.01.2024
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|14.01.2024
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Волос (Волос)
|90'
|07.01.2024
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|10'
|03.01.2024
|1' -83'
|Астерас (Триполис)
|3:2
|Арис (Салоники)
|45' 52' 55'
|21.12.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Астерас (Триполис)
|37'
|17.12.2023
|1' -77'
|Астерас (Триполис)
|1:4
|ПАОК (Салоники)
|02.12.2023
|71' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|78'
|12.11.2023
|1' -15'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|05.11.2023
|1' -71'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|8'
|29.10.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|22.10.2023
|1' -82'
|Астерас (Триполис)
|0:3
|АЕК (Афины)
|02.10.2023
|59' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.09.2023
|1' -61'
|Астерас (Триполис)
|1:4
|Панатинаикос (Афины)
|24.09.2023
|1' -67'
|Волос (Волос)
|1:2
|Астерас (Триполис)
|7'
|17.09.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|03.09.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:2
|Астерас (Триполис)
|20.08.2023
|1' -75'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|41'