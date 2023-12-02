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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Пансерраикос
Астерас - Пансерраикос: обзор матча 02 декабря 2023
Астерас
02.12.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Пансерраикос
78'
Х. Мирителло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Пансерраикос
90'
+2
Желтая карточка
М. Томас
84'
Замена
М. Томас
️️️️
С. Мургос
80'
Замена
M. Sofianos
️️️️
З. Хацистравос
ГОЛ! 1:0!
Х. Мирителло
Пас отдал
Х. Бартоло
78'
Желтая карточка
Н. Кальцас
76'
73'
Желтая карточка
S. Petavrakis
72'
Замена
М. Морейра
️️️️
П. Стайкос
72'
Замена
S. Petavrakis
️️️️
К. Пилеас
Замена
Х. Мирителло
️️️️
В. Манцис
71'
Замена
Сито
️️️️
Х. Регис
60'
Замена
В. Сурлис
️️️️
Ш. Госс
59'
51'
Желтая карточка
К. Пилеас
Желтая карточка
Ш. Госс
49'
36'
Желтая карточка
П. Стайкос
Желтая карточка
Х. Регис
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Пансерраикос
1
Адриан Чован
(К)
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
22
Исмаила Уедраого
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Астерас
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Пансерраикос
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
10
Матиас Томас
АП
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
4-3-1-2
1
Пападопулос
24
Альварес
19
Кастаньо
87
Жуканович
2
Кармона
8
Мунафо
16
Госс
77
20
Регис
14
Манцис
20
Кальцас
3-1-1-3-2
1
Чован
31
Бергстрем
64
Делигианнидис
17
Пилеас
22
Уедраого
26
Стайкос
11
Мургос
18
Хацистравос
10
Машарипов
5
14
16
Госс
90
Сурлис
90
Сурлис
16
Госс
20
Регис
40
Сито
40
Сито
20
Регис
14
Манцис
9
Мирителло
9
Мирителло
14
Манцис
11
Мургос
10
Томас
10
Томас
11
Мургос
17
Пилеас
3
3
17
Пилеас
26
Стайкос
6
Морейра
6
Морейра
26
Стайкос
18
Хацистравос
21
21
18
Хацистравос
Остались в запасе
Астерас
Пансерраикос
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
6
Angelos Oikonomou
ЦП
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Остались в запасе
6
Angelos Oikonomou
ЦП
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Астерас - Пансерраикос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Tsetsilas, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
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